https://ria.ru/20230429/obstrel-1868738501.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 29.04.2023
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 17.10 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:46
2023-04-29T17:46
2023-04-29T17:46
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 выпустили шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.10 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска в 16.35 открыли огонь по Егоровке, выпустив пять снарядов калибра 152 миллиметра. Пресс-служба минздрава ДНР ранее сообщила РИА Новости, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск пострадал один мирный житель. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230429/ukraina-1868726100.html
https://ria.ru/20230429/nomera-1868732511.html
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донецкая народная республика, петровский район, донецк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили шесть натовских снарядов по Петровскому району Донецка