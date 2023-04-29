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ВСУ обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:23 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/obstrel-1868722327.html
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 29.04.2023
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в 15.50 выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка, сообщили в... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T16:23
2023-04-29T16:23
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
петровский район
россия
вооруженные силы украины
горловка
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.50 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Пресс-служба минздрава ДНР ранее сообщила РИА Новости, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск пострадал один мирный житель. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230429/sau-1868716870.html
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https://ria.ru/20230429/ukraina-1868714256.html
донецк
донецкая народная республика
петровский район
россия
горловка
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донецк, донецкая народная республика, петровский район, россия, вооруженные силы украины, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Россия, Вооруженные силы Украины, Горловка
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами

Украинские войска выпустили девять натовских снарядов по Горловке и Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагменты снаряда
Фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Фрагменты снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 15.50 выпустили в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.50 – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.50 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Пресс-служба минздрава ДНР ранее сообщила РИА Новости, что в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск пострадал один мирный житель.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПетровский районРоссияВооруженные силы УкраиныГорловка
 
 
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