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США безвозмездно передали Молдавии оборудование для кибербезопасности - РИА Новости, 29.04.2023
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15:56 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/oborudovanie-1868717395.html
США безвозмездно передали Молдавии оборудование для кибербезопасности
США безвозмездно передали Молдавии оборудование для кибербезопасности - РИА Новости, 29.04.2023
США безвозмездно передали Молдавии оборудование для кибербезопасности
Власти США предоставили Молдавии оборудование для обеспечения кибербезопасности, общей стоимостью в 600 тысяч долларов, сообщила пресс-служба американского... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:56
2023-04-29T15:56
в мире
молдавия
кишинев
технологии
россия
дорин речан
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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Власти США предоставили Молдавии оборудование для обеспечения кибербезопасности, общей стоимостью в 600 тысяч долларов, сообщила пресс-служба американского посольства в Кишиневе."Премьер-министр Дорин Речан и посол США Кент Логсдон выступили с приветственными речами на втором заседании Рабочей группы по кибербезопасности критической инфраструктуры Молдовы. Посол Логсдон также объявил о безвозмездной передаче правительству Молдавии оборудования для кибербезопасности, в том числе оборудование для программного обеспечения и поддержки конфигурации, на сумму около 600 тысяч долларов", - сообщается на странице посольства в Facebook*.Как уточнили в дипмиссии, оборудование позволит республике обеспечить дополнительный уровень безопасности.В конце декабря Высший совет безопасности республики провел заседание, посвященное кибернетической безопасности. Также глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ выразил сожаление, что власти не могут контролировать телеграм-каналы, через которые якобы распространяется дезинформация.Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации.МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230420/sklad-1866634698.html
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в мире, молдавия, кишинев, технологии, россия, дорин речан
В мире, Молдавия, Кишинев, Технологии, Россия, Дорин Речан
США безвозмездно передали Молдавии оборудование для кибербезопасности

США бесплатно передали Молдавии оборудование для кибербезопасности на 600 тысяч долларов

© iStock.com / Михаил РуденкоКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© iStock.com / Михаил Руденко
Кибербезопасность. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Власти США предоставили Молдавии оборудование для обеспечения кибербезопасности, общей стоимостью в 600 тысяч долларов, сообщила пресс-служба американского посольства в Кишиневе.
"Премьер-министр Дорин Речан и посол США Кент Логсдон выступили с приветственными речами на втором заседании Рабочей группы по кибербезопасности критической инфраструктуры Молдовы. Посол Логсдон также объявил о безвозмездной передаче правительству Молдавии оборудования для кибербезопасности, в том числе оборудование для программного обеспечения и поддержки конфигурации, на сумму около 600 тысяч долларов", - сообщается на странице посольства в Facebook*.
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Как уточнили в дипмиссии, оборудование позволит республике обеспечить дополнительный уровень безопасности.
В конце декабря Высший совет безопасности республики провел заседание, посвященное кибернетической безопасности. Также глава Службы информации и безопасности (СИБ) Александр Мустяцэ выразил сожаление, что власти не могут контролировать телеграм-каналы, через которые якобы распространяется дезинформация.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, Служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации.
МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреМолдавияКишиневТехнологииРоссияДорин Речан
 
 
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