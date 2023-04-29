https://ria.ru/20230429/napadenie-1868785850.html

В Греции таксисты напали на сотрудников Uber и разбили машины

В Греции таксисты напали на сотрудников Uber и разбили машины - РИА Новости, 29.04.2023

В Греции таксисты напали на сотрудников Uber и разбили машины

Греческие таксисты напали на сотрудников компании Uber на Родосе и разбили машины, повреждены десять автомобилей, сообщили греческие СМИ. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T23:30

2023-04-29T23:30

2023-04-29T23:30

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АФИНЫ, 29 апр - РИА Новости. Греческие таксисты напали на сотрудников компании Uber на Родосе и разбили машины, повреждены десять автомобилей, сообщили греческие СМИ. "Родос выглядит как кипящий котел после инцидентов, разрушений и ранения водителя компании Cool Rhodes, которой управляет Uber", - пишет портал newsit.gr. "Полиция находится в состоянии повышенной готовности, поскольку водители такси заявляют, что намерены продолжать акции протеста до тех пор, пока компания не покинет остров", - говорится в сообщении. Согласно материалам уголовного дела, "толпа организованных таксистов, имеющая в качестве морального вдохновителя 65-летнего руководителя их ассоциации, который якобы с целью спровоцировать собравшуюся толпу нанес опасные телесные повреждения 45-летнему сотруднику компании Cool Rhodes, сломав ему ногу и нанеся ущерб примерно 15 припаркованным автомобилям, принадлежащим компании, а также офису компании". Компания заявила о "невообразимых актах угроз, избиений, шантажа и саботажа со стороны организованной и управляемой группы". "Мы не потерпим незаконных действий третьих лиц против сотрудников и имущества нашей компании. Мы не примем климат терроризма, который они пытаются навязать своими действиями, напоминающими те, что имели место в марте 2023 года на острове Миконос. Мы уже предприняли необходимые юридические действия", - заявили в Cool Rhodes. Местная полиция сообщила, что в пятницу арестован гражданин Греции "за участие в инцидентах, причинение ущерба и телесных повреждений вместе с другими преступниками на Родосе". "В возбужденном против них деле фигурируют обвинения в преступной организации, нарушении общественного порядка, угрозе совершения преступления, нанесении опасных телесных повреждений, порче чужого имущества. В частности, как было установлено вчера днем, задержанный участвовал с рядом лиц, спровоцированных третьей стороной, в инцидентах, в которых пострадал сотрудник и был нанесен значительный ущерб оборудованию компании", - говорится в сообщении полиции, поступившем в РИА Новости. "Задержанный будет доставлен в окружной суд Родоса. Полицейское расследование продолжает устанавливать остальных фигурантов дела", - заявили в полиции. Газета "Катимерини" пишет, что таксисты обвиняют Uber в недобросовестной конкуренции. По информации издания, к офису компании выдвинулась большая толпа людей - около 700 водителей, некоторые из них проникли на территорию, нанесли ущерб на многие тысячи евро не менее чем 10 автомобилям. Транспортная посредническая компания, которая работает с Uber, начала свою работу во вторник, и "с первого момента были инциденты, бандиты на улице, такси водителей незаконно останавливали машины, чтобы проверить их данные", сообщили изданию источники, близкие к компании. "Таксисты не могут взять закон в свои руки", - заявил собеседник газеты. Президент ассоциации владельцев такси Родоса Теодосис Кастанидис утверждал, что никакого избиения не было, только вандализм. "Это были не какие-то незнакомцы, будем честными… Мы пострадаем от последствий вандализма, но мы не позволим им забрать наш хлеб", - сказал Кастанидис изданию. В 2018 году в Афинах происходили конфликты "традиционных таксистов" с водителями такси Uber, услуги которых намного дешевле. Дело доходило до драк. Таксисты требовали запретить интернет-приложения, которые позволяют водителям без лицензии "воровать у таксистов" работу и "перехватывать заказы на перевозку пассажиров". Полиция тогда провела несколько рейдов против водителей Uber, несколько были арестованы. После этого Uber заявил, что "уходит из Греции" и прекращает здесь работу. Однако в правительстве отметили, что Uber и "не приходил в Грецию", не регистрировался и не платил налоги.

https://ria.ru/20230303/besporyadki-1855773063.html

https://ria.ru/20221213/gretsiya-1838468047.html

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в мире, авто, афины, родос, uber