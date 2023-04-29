https://ria.ru/20230429/muravi-1869394920.html

Краснокнижные лесные муравьи Москвы начали готовиться к появлению потомства

Краснокнижные лесные муравьи Москвы начали готовиться к появлению потомства - РИА Новости, 03.05.2023

Краснокнижные лесные муравьи Москвы начали готовиться к появлению потомства

Краснокнижные лесные муравьи, занесенные в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости, начали готовиться к появлению потомства, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.05.2023

2023-04-29T13:48

2023-04-29T13:48

2023-05-03T13:15

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Краснокнижные лесные муравьи, занесенные в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости, начали готовиться к появлению потомства, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "На природных территориях столицы специалисты Мосприроды отметили начало активности рыжих лесных муравьев, занесенных в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Они начали готовиться к появлению потомства. Специалисты обнаружили три больших муравейника рыжих лесных муравьев — один в природно-историческом парке "Битцевский лес" и еще два в экологическом парке "Северное Бутово". Насекомые уже заняты освобождением ходов, закупоренных на зиму, что крайне важно для обогрева и вентиляции муравейника. После прогрева и просушки гнезда они приступят к откладке яиц и выведению потомства", - говорится на сайте. Кроме того, уточняется, что рыжие лесные муравьи — социальные насекомые, обитающие в крупных, хорошо заметных муравейниках. Они живут семьями, предпочитая местность с хвойной растительностью. Муравьи распространяют семена, а также улучшают качество почвы: копая ходы, рыхлят ее и обогащают кислородом, эффективно защищают природные территории от вредителей, питаясь гусеницами и ложногусеницами пилильщиков. Один крупный муравейник спасает четверть гектара растений.

https://ria.ru/20230417/ptitsy-1864712313.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мосприрода, городское хозяйство москвы