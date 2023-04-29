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Краснокнижные лесные муравьи Москвы начали готовиться к появлению потомства
Краснокнижные лесные муравьи Москвы начали готовиться к появлению потомства - РИА Новости, 03.05.2023
Краснокнижные лесные муравьи Москвы начали готовиться к появлению потомства
Краснокнижные лесные муравьи, занесенные в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости, начали готовиться к появлению потомства, сообщается на сайте... РИА Новости, 03.05.2023
2023-04-29T13:48
2023-04-29T13:48
2023-05-03T13:15
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Краснокнижные лесные муравьи, занесенные в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости, начали готовиться к появлению потомства, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "На природных территориях столицы специалисты Мосприроды отметили начало активности рыжих лесных муравьев, занесенных в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Они начали готовиться к появлению потомства. Специалисты обнаружили три больших муравейника рыжих лесных муравьев — один в природно-историческом парке "Битцевский лес" и еще два в экологическом парке "Северное Бутово". Насекомые уже заняты освобождением ходов, закупоренных на зиму, что крайне важно для обогрева и вентиляции муравейника. После прогрева и просушки гнезда они приступят к откладке яиц и выведению потомства", - говорится на сайте. Кроме того, уточняется, что рыжие лесные муравьи — социальные насекомые, обитающие в крупных, хорошо заметных муравейниках. Они живут семьями, предпочитая местность с хвойной растительностью. Муравьи распространяют семена, а также улучшают качество почвы: копая ходы, рыхлят ее и обогащают кислородом, эффективно защищают природные территории от вредителей, питаясь гусеницами и ложногусеницами пилильщиков. Один крупный муравейник спасает четверть гектара растений.
https://ria.ru/20230417/ptitsy-1864712313.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосприрода, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Краснокнижные лесные муравьи, занесенные в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости, начали готовиться к появлению потомства, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"На природных территориях столицы специалисты Мосприроды
отметили начало активности рыжих лесных муравьев, занесенных в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Они начали готовиться к появлению потомства. Специалисты обнаружили три больших муравейника рыжих лесных муравьев — один в природно-историческом парке "Битцевский лес" и еще два в экологическом парке "Северное Бутово". Насекомые уже заняты освобождением ходов, закупоренных на зиму, что крайне важно для обогрева и вентиляции муравейника. После прогрева и просушки гнезда они приступят к откладке яиц и выведению потомства", - говорится на сайте.
Кроме того, уточняется, что рыжие лесные муравьи — социальные насекомые, обитающие в крупных, хорошо заметных муравейниках. Они живут семьями, предпочитая местность с хвойной растительностью. Муравьи распространяют семена, а также улучшают качество почвы: копая ходы, рыхлят ее и обогащают кислородом, эффективно защищают природные территории от вредителей, питаясь гусеницами и ложногусеницами пилильщиков. Один крупный муравейник спасает четверть гектара растений.
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