https://ria.ru/20230429/moldavia-1868748325.html

Санду призвала деятелей культуры внести вклад в европеизацию Молдавии

Санду призвала деятелей культуры внести вклад в европеизацию Молдавии - РИА Новости, 29.04.2023

Санду призвала деятелей культуры внести вклад в европеизацию Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду призвала деятелей культуры внести свой вклад в процесс европеизации страны, сообщили в пресс-службе главы республики. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T18:46

2023-04-29T18:46

2023-04-29T18:47

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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду призвала деятелей культуры внести свой вклад в процесс европеизации страны, сообщили в пресс-службе главы республики. Майя Санду провела встречу с группой художников, писателей и актеров, с которыми обсудила их опасения относительно ситуации в сфере культуры, а также митинг "Европейская Молдавия", намеченный на 21 мая. "Обсуждалась и роль художников в сплочении общества, отмечая, что они были теми, кто напутствовал народ во времена распутья… Президент Майя Санду поблагодарила присутствующих за нелегкий труд в развитии культуры и призвала их своими действиями внести свой вклад в процесс европеизации страны", - сообщается на сайте администрации президента. Санду отметила, что митинг "Европейская Молдавия", который будет организован 21 мая, является "хорошей возможностью для всех граждан откровенно сказать, что они хотят безопасной и благополучной жизни дома". "Сейчас Республика Молдова находится в ситуации, когда она должна четко продемонстрировать, что хочет быть частью свободного мира. Европейский Союз – наш единственный шанс остаться независимым и демократическим государством", - подчеркнула Санду. Президент Молдавии 10 апреля обратилась к нации и анонсировала массовый митинг в поддержку европейской интеграции на площади Великого национального собрания 21 мая. Глава республики считает, что акция должна "продемонстрировать миру мечту граждан Молдавии об интеграции в ЕС". Ранее бывший президент Молдавии, лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин заявил в СМИ, что анонсированное в поддержку европейской интеграции может быть организован для того, чтобы дать старт ликвидации республики как независимого государства. Раскритиковали инициативу Санду и другие оппозиционные силы, в частности, партия социалистов Игоря Додона и партия Илана Шора - "Шор". Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230411/referendum-1864628866.html

https://ria.ru/20230428/sanktsii-1868622554.html

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в мире, россия, молдавия, евросоюз, снг, майя санду, владимир воронин, игорь додон