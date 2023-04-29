https://ria.ru/20230429/medvedev-1868781497.html

Twitter ограничил показ поста Медведева

Twitter ограничил показ поста Медведева - РИА Новости, 29.04.2023

Twitter ограничил показ поста Медведева

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Twitter ограничил показ его записи про Польшу в английском аккаунте и переопубликовал сообщение в... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T22:30

2023-04-29T22:30

2023-04-29T22:30

польша

россия

в мире

дмитрий медведев

украина

илон маск

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Twitter ограничил показ его записи про Польшу в английском аккаунте и переопубликовал сообщение в российском аккаунте, он также выразил непонимание, почему его запись про Польшу в Twitter ограничена, а призывы уничтожить Россию - в рамках правил данной соцсети.Ранее Медведев опубликовал в своем англоязычном аккаунте в Twitter, что Польша не должна существовать для РФ, пока там у власти одни русофобы, а Украина полна польских наемников. Позднее Медведев сообщил, что показ данного поста был ограничен.Также Медведев опубликовал ранее написанный пост на русском, английском и польском языках.

https://ria.ru/20230412/twitter-1864912563.html

польша

россия

украина

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2023

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польша, россия, в мире, дмитрий медведев, украина, илон маск