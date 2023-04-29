Рейтинг@Mail.ru
Twitter ограничил показ поста Медведева - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/medvedev-1868781497.html
Twitter ограничил показ поста Медведева
Twitter ограничил показ поста Медведева - РИА Новости, 29.04.2023
Twitter ограничил показ поста Медведева
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Twitter ограничил показ его записи про Польшу в английском аккаунте и переопубликовал сообщение в... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T22:30
2023-04-29T22:30
польша
россия
в мире
дмитрий медведев
украина
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Twitter ограничил показ его записи про Польшу в английском аккаунте и переопубликовал сообщение в российском аккаунте, он также выразил непонимание, почему его запись про Польшу в Twitter ограничена, а призывы уничтожить Россию - в рамках правил данной соцсети.Ранее Медведев опубликовал в своем англоязычном аккаунте в Twitter, что Польша не должна существовать для РФ, пока там у власти одни русофобы, а Украина полна польских наемников. Позднее Медведев сообщил, что показ данного поста был ограничен.Также Медведев опубликовал ранее написанный пост на русском, английском и польском языках.
https://ria.ru/20230412/twitter-1864912563.html
польша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_e4656826fb150dcb611ffbc54c915a06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, россия, в мире, дмитрий медведев, украина, илон маск
Польша, Россия, В мире, Дмитрий Медведев, Украина, Илон Маск
Twitter ограничил показ поста Медведева

Twitter ограничил показ поста Медведева про Польшу

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Twitter ограничил показ его записи про Польшу в английском аккаунте и переопубликовал сообщение в российском аккаунте, он также выразил непонимание, почему его запись про Польшу в Twitter ограничена, а призывы уничтожить Россию - в рамках правил данной соцсети.
Ранее Медведев опубликовал в своем англоязычном аккаунте в Twitter, что Польша не должна существовать для РФ, пока там у власти одни русофобы, а Украина полна польских наемников. Позднее Медведев сообщил, что показ данного поста был ограничен.
«
"Администрация "Твиттера" ограничила показ моей последней записи в английском аккаунте из-за нарушений каких-то правил. При этом записи с призывом уничтожить Россию – это вроде как в рамках правил площадки. Поэтому почитайте это ещё раз здесь. И как тебе такое, Илон Маск", - написал Медведев в своем русскоязычном аккаунте в Twitter.
Также Медведев опубликовал ранее написанный пост на русском, английском и польском языках.
Приложение Twitter на смартфоне - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Хинштейн прокомментировал идею разблокировки Twitter
12 апреля, 20:53
 
ПольшаРоссияВ миреДмитрий МедведевУкраинаИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала