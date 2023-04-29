Twitter ограничил показ поста Медведева
Twitter ограничил показ поста Медведева про Польшу
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Twitter ограничил показ его записи про Польшу в английском аккаунте и переопубликовал сообщение в российском аккаунте, он также выразил непонимание, почему его запись про Польшу в Twitter ограничена, а призывы уничтожить Россию - в рамках правил данной соцсети.
Ранее Медведев опубликовал в своем англоязычном аккаунте в Twitter, что Польша не должна существовать для РФ, пока там у власти одни русофобы, а Украина полна польских наемников. Позднее Медведев сообщил, что показ данного поста был ограничен.
«
"Администрация "Твиттера" ограничила показ моей последней записи в английском аккаунте из-за нарушений каких-то правил. При этом записи с призывом уничтожить Россию – это вроде как в рамках правил площадки. Поэтому почитайте это ещё раз здесь. И как тебе такое, Илон Маск", - написал Медведев в своем русскоязычном аккаунте в Twitter.
Также Медведев опубликовал ранее написанный пост на русском, английском и польском языках.