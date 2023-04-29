https://ria.ru/20230429/logoushka-1868720225.html

МЧС потушило крупный пожар в деревне Логоушка под Курганом

МЧС потушило крупный пожар в деревне Логоушка под Курганом - РИА Новости, 29.04.2023

МЧС потушило крупный пожар в деревне Логоушка под Курганом

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в деревне Логоушка Курганской области, где пострадали от огня около 80 строений, сообщили в МЧС РФ. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T16:12

2023-04-29T16:12

2023-04-29T16:17

происшествия

курганская область

курган

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в деревне Логоушка Курганской области, где пострадали от огня около 80 строений, сообщили в МЧС РФ. "Пожар в деревне Логоушка Курганской области полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Как сообщалось, курганский губернатор подписал постановление о введении с 28 апреля режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров. Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже сообщили о том, что от пожара пострадали почти 80 строений. Как сообщал глава региона, погибла женщина 1935 года рождения - она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами. В субботу ландшафтный пожар площадью 5 гектаров в пригороде Кургана перекинулся на садоводство "Полянка-2", огонь охватил 25 строений, ликвидацию вели авиация и спасательные подразделения.

https://ria.ru/20230429/sevastopol-1868710106.html

https://ria.ru/20230428/pozhar-1868401418.html

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курган

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происшествия, курганская область, курган, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии