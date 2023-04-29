https://ria.ru/20230429/lavra-1868786747.html

Комиссия Минкульта Украины хочет проверить еще 68 объектов киевской лавры

Комиссия Минкульта Украины хочет проверить еще 68 объектов киевской лавры - РИА Новости, 29.04.2023

Комиссия Минкульта Украины хочет проверить еще 68 объектов киевской лавры

Глава комиссии по приему-передаче имущества Киево-Печерской лавры Марьяна Томин заявила, что в заповеднике удалось "обследовать" 11 из 79 объектов, на... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T23:50

2023-04-29T23:50

2023-04-29T23:50

религия

украина

киев

александр ткаченко (протоиерей)

франциск (хорхе марио бергольо)

новые времена

ситуация вокруг упц

антониу гутерреш

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава комиссии по приему-передаче имущества Киево-Печерской лавры Марьяна Томин заявила, что в заповеднике удалось "обследовать" 11 из 79 объектов, на понедельник запланирован осмотр еще десяти. Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что комиссия ведомства осмотрела имущество в нескольких корпусах Киево-Печерской лавры. Союз православных журналистов 21 апреля сообщал, что полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов лавры, а позже опечатала его. В министерстве культуры сообщили, что опечатан Братский корпус на Ближних пещерах. "У нас непочатый край работы, потому что из 79 объектов нам сейчас удалось обследовать 11", - приводит слова Томин издание "Новое время". По ее словам, в следующий понедельник предстоит проверить еще 10 объектов, комиссия намерена ускорить работу. Она утонила, что этому способствует "решения суда", которое представители комиссии предъявляют на местах. По словам Томин, на этой неделе были обследованы пять корпусов. Речь о 43-м корпусе, где кельи местного значения, 48-й корпус, а также корпуса 54, 56 и 57, два из которых являются достопримечательностями местного значения, один - памятником национального значения. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230420/lavra-1866718031.html

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украина, киев, александр ткаченко (протоиерей), франциск (хорхе марио бергольо), новые времена, ситуация вокруг упц, антониу гутерреш, оон