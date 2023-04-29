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Комиссия Минкульта Украины хочет проверить еще 68 объектов киевской лавры - РИА Новости, 29.04.2023
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Религия
 
23:50 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/lavra-1868786747.html
Комиссия Минкульта Украины хочет проверить еще 68 объектов киевской лавры
Комиссия Минкульта Украины хочет проверить еще 68 объектов киевской лавры - РИА Новости, 29.04.2023
Комиссия Минкульта Украины хочет проверить еще 68 объектов киевской лавры
Глава комиссии по приему-передаче имущества Киево-Печерской лавры Марьяна Томин заявила, что в заповеднике удалось "обследовать" 11 из 79 объектов, на... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T23:50
2023-04-29T23:50
религия
украина
киев
александр ткаченко (протоиерей)
франциск (хорхе марио бергольо)
новые времена
ситуация вокруг упц
антониу гутерреш
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава комиссии по приему-передаче имущества Киево-Печерской лавры Марьяна Томин заявила, что в заповеднике удалось "обследовать" 11 из 79 объектов, на понедельник запланирован осмотр еще десяти. Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что комиссия ведомства осмотрела имущество в нескольких корпусах Киево-Печерской лавры. Союз православных журналистов 21 апреля сообщал, что полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов лавры, а позже опечатала его. В министерстве культуры сообщили, что опечатан Братский корпус на Ближних пещерах. "У нас непочатый край работы, потому что из 79 объектов нам сейчас удалось обследовать 11", - приводит слова Томин издание "Новое время". По ее словам, в следующий понедельник предстоит проверить еще 10 объектов, комиссия намерена ускорить работу. Она утонила, что этому способствует "решения суда", которое представители комиссии предъявляют на местах. По словам Томин, на этой неделе были обследованы пять корпусов. Речь о 43-м корпусе, где кельи местного значения, 48-й корпус, а также корпуса 54, 56 и 57, два из которых являются достопримечательностями местного значения, один - памятником национального значения. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
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украина, киев, александр ткаченко (протоиерей), франциск (хорхе марио бергольо), новые времена, ситуация вокруг упц, антониу гутерреш, оон
Религия, Украина, Киев, Александр Ткаченко (протоиерей), Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Новые времена, Ситуация вокруг УПЦ, Антониу Гутерреш, ООН
Комиссия Минкульта Украины хочет проверить еще 68 объектов киевской лавры

Комиссия Минкульта Украины хочет проверить еще 68 объектов Киево-Печерской лавры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Глава комиссии по приему-передаче имущества Киево-Печерской лавры Марьяна Томин заявила, что в заповеднике удалось "обследовать" 11 из 79 объектов, на понедельник запланирован осмотр еще десяти.
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что комиссия ведомства осмотрела имущество в нескольких корпусах Киево-Печерской лавры. Союз православных журналистов 21 апреля сообщал, что полиция срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов лавры, а позже опечатала его. В министерстве культуры сообщили, что опечатан Братский корпус на Ближних пещерах.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
"У нас непочатый край работы, потому что из 79 объектов нам сейчас удалось обследовать 11", - приводит слова Томин издание "Новое время".
По ее словам, в следующий понедельник предстоит проверить еще 10 объектов, комиссия намерена ускорить работу. Она утонила, что этому способствует "решения суда", которое представители комиссии предъявляют на местах.
По словам Томин, на этой неделе были обследованы пять корпусов. Речь о 43-м корпусе, где кельи местного значения, 48-й корпус, а также корпуса 54, 56 и 57, два из которых являются достопримечательностями местного значения, один - памятником национального значения.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Украинская полиция в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре
20 апреля, 18:27
 
РелигияУкраинаКиевАлександр Ткаченко (протоиерей)Франциск (Хорхе Марио Бергольо)Новые временаСитуация вокруг УПЦАнтониу ГутеррешООН
 
 
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