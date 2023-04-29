https://ria.ru/20230429/kyuvet-1868782363.html

В Саратовской области легковой автомобиль опрокинулся в кювет

В Саратовской области легковой автомобиль опрокинулся в кювет - РИА Новости, 29.04.2023

В Саратовской области легковой автомобиль опрокинулся в кювет

Легковой автомобиль слетел в кювет на трассе в Саратовской области, в результате пострадали четверо граждан Киргизии, из них двое находятся в тяжелом состоянии, РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T22:40

2023-04-29T22:40

2023-04-29T22:45

происшествия

киргизия

саратовская область

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САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Легковой автомобиль слетел в кювет на трассе в Саратовской области, в результате пострадали четверо граждан Киргизии, из них двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале. Пресс-служба областного управления ГИБДД сообщила журналистам, что в 19.55 (18.55 мск) на автодороге вблизи села Демьяс Дергачевского района водитель 1981 года рождения допустил опрокидывание минивэна Toyota Alphard, в результате ДТП водитель и три пассажира доставлены в больницу. "Машина слетела в кювет по трассе Дергачи - Озинки... Четверо пострадавших, все граждане Кыргызстана. Неизвестная женщина примерно 50 лет, тяжелое состояние, диагноз: политравма, ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма), открытый перелом правой бедренной кости, ушиб грудной клетки, перелом правой ключицы, кома 2 (степени). Неизвестная женщина примерно 55 лет, тяжелое состояние. Диагноз: политравма, ЗЧМТ, перелом лобной кости, ушиб грудной клетки, сопор", - написал Костин в своем телеграм-канале. Он добавил, что еще двое пострадавших мужчин находятся в состоянии средней тяжести, у одного из них перелом позвонка, а второго - закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. По словам Костина, в Дергачи вызвана бригада санавиации из города Энгельса.

https://ria.ru/20230429/saratov-1868777114.html

https://ria.ru/20230429/avariya-1868752896.html

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происшествия, киргизия, саратовская область, дергачи, гибдд мвд рф, россия