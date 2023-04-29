https://ria.ru/20230429/koronavirus-1868677139.html

В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 29.04.2023

В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 763 случая COVID-19, скончались 6 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T11:24

2023-04-29T11:24

2023-04-29T11:24

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 763 случая COVID-19, скончались 6 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне выявили 926 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 506 011 случаев коронавируса, выздоровели 3 316 329 человек, умерли 48 683 человека.

https://ria.ru/20230428/vaktsina-1868439195.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса