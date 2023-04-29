https://ria.ru/20230429/koronavirus-1868677139.html
В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 29.04.2023
В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 763 случая COVID-19, скончались 6 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T11:24
2023-04-29T11:24
2023-04-29T11:24
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 763 случая COVID-19, скончались 6 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне выявили 926 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 506 011 случаев коронавируса, выздоровели 3 316 329 человек, умерли 48 683 человека.
https://ria.ru/20230428/vaktsina-1868439195.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 763 новых случая COVID-19, умерли шесть человек