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СМИ: американская разведка не верит в успех контрнаступления Киева - РИА Новости, 29.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:00 29.04.2023 (обновлено: 23:30 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868783491.html
СМИ: американская разведка не верит в успех контрнаступления Киева
СМИ: американская разведка не верит в успех контрнаступления Киева - РИА Новости, 29.04.2023
СМИ: американская разведка не верит в успех контрнаступления Киева
Украина вряд ли добьется крупных успехов в случае контрнаступления, она к нему не готова, пишет газета Times со ссылкой на ранее попавшие в Сеть данные... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T23:00
2023-04-29T23:30
специальная военная операция на украине
россия
сша
йенс столтенберг
сергей лавров
нато
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина вряд ли добьется крупных успехов в случае контрнаступления, она к нему не готова, пишет газета Times со ссылкой на ранее попавшие в Сеть данные американской разведки. "Просочившиеся оценки американской разведки показывают, что Украина (в ходе контрнаступления. — Прим. ред.) вряд ли добьется чего-то большего, чем скромных территориальных завоеваний у окопавшихся российских войск", — говорится в публикации.Сейчас, как отмечает издание, ВСУ быстро осваивают недавно предоставленные странами НАТО 1,5 тысячи бронемашин и 230 танков. При этом западные политики сомневаются, что высокопоставленные командующие украинских войск смогут адаптироваться к новым системам так же, как их солдаты на местах, уточняется в статье.Кроме того, киевской армии по-прежнему не хватает надлежащей ПВО для любой наступательной операции, что ставит ее в рискованное положение, подчеркивается в материале.В то же время у Украины практически нет другого выбора, кроме как начать крупное весеннее или летнее наступление, поскольку ее лидеры "все больше оказываются загнанными в угол" западными странами, пишет газета.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230429/zelenskiy-1868768905.html
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россия, сша, йенс столтенберг, сергей лавров, нато, в мире, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, НАТО, В мире, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина, Дмитрий Песков
СМИ: американская разведка не верит в успех контрнаступления Киева

Times: американская разведка не верит в успех возможного контрнаступления ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина вряд ли добьется крупных успехов в случае контрнаступления, она к нему не готова, пишет газета Times со ссылкой на ранее попавшие в Сеть данные американской разведки.
"Просочившиеся оценки американской разведки показывают, что Украина (в ходе контрнаступления. — Прим. ред.) вряд ли добьется чего-то большего, чем скромных территориальных завоеваний у окопавшихся российских войск", — говорится в публикации.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Позже он говорил, что оно состоится "в ближайшее время". Американские СМИ, в свою очередь, писали, что украинское наступление якобы назначено на 30 апреля. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.

Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.

Сейчас, как отмечает издание, ВСУ быстро осваивают недавно предоставленные странами НАТО 1,5 тысячи бронемашин и 230 танков. При этом западные политики сомневаются, что высокопоставленные командующие украинских войск смогут адаптироваться к новым системам так же, как их солдаты на местах, уточняется в статье.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
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Кроме того, киевской армии по-прежнему не хватает надлежащей ПВО для любой наступательной операции, что ставит ее в рискованное положение, подчеркивается в материале.
В то же время у Украины практически нет другого выбора, кроме как начать крупное весеннее или летнее наступление, поскольку ее лидеры "все больше оказываются загнанными в угол" западными странами, пишет газета.
«
"Владимиру Зеленскому необходимо продемонстрировать то, что вашингтонские инсайдеры довольно безвкусно называют возвратом от инвестиций", — резюмировалось в публикации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАЙенс СтолтенбергСергей ЛавровНАТОВ миреВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаДмитрий Песков
 
 
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