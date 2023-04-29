СМИ: американская разведка не верит в успех контрнаступления Киева

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Позже он говорил, что оно состоится "в ближайшее время". Американские СМИ, в свою очередь, писали, что украинское наступление якобы назначено на 30 апреля. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.

Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.