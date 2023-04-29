СМИ: американская разведка не верит в успех контрнаступления Киева
Times: американская разведка не верит в успех возможного контрнаступления ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украина вряд ли добьется крупных успехов в случае контрнаступления, она к нему не готова, пишет газета Times со ссылкой на ранее попавшие в Сеть данные американской разведки.
"Просочившиеся оценки американской разведки показывают, что Украина (в ходе контрнаступления. — Прим. ред.) вряд ли добьется чего-то большего, чем скромных территориальных завоеваний у окопавшихся российских войск", — говорится в публикации.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Позже он говорил, что оно состоится "в ближайшее время". Американские СМИ, в свою очередь, писали, что украинское наступление якобы назначено на 30 апреля. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Сейчас, как отмечает издание, ВСУ быстро осваивают недавно предоставленные странами НАТО 1,5 тысячи бронемашин и 230 танков. При этом западные политики сомневаются, что высокопоставленные командующие украинских войск смогут адаптироваться к новым системам так же, как их солдаты на местах, уточняется в статье.
Кроме того, киевской армии по-прежнему не хватает надлежащей ПВО для любой наступательной операции, что ставит ее в рискованное положение, подчеркивается в материале.
В то же время у Украины практически нет другого выбора, кроме как начать крупное весеннее или летнее наступление, поскольку ее лидеры "все больше оказываются загнанными в угол" западными странами, пишет газета.
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"Владимиру Зеленскому необходимо продемонстрировать то, что вашингтонские инсайдеры довольно безвкусно называют возвратом от инвестиций", — резюмировалось в публикации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.