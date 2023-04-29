https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868739491.html
Запорожские власти заявили об изменении сроков украинского контрнаступления
Запорожские власти заявили об изменении сроков украинского контрнаступления - РИА Новости, 29.04.2023
Запорожские власти заявили об изменении сроков украинского контрнаступления
Сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:55
2023-04-29T17:55
2023-04-29T21:28
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
владимир рогов
в мире
дмитрий песков
россия
денис шмыгаль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342401_0:110:3250:1938_1920x0_80_0_0_2b09f6a2037b031d8348b2a3f70c3a1f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сроки их наступления сдвигаются. У нас в регионе ежедневно идут дожди, передвижение военной техники по полям в таких условиях крайне затруднительно. Погодные условия сковывают любые маневры. Они просто увязнут. Но наступление может начаться в мае с установлением сухой погоды", — пояснил он.При этом российская группировка войск готова встретить противника и дать ему сокрушительный отпор, подчеркнул Рогов.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Позже он говорил, что оно состоится "в ближайшее время". Американские СМИ, в свою очередь, писали, что украинское наступление якобы назначено на 30 апреля. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868671677.html
https://ria.ru/20230429/trebovanie-1868634878.html
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834342401_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_4c5a64fe37298a9f5fc1cf1623706571.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, украина, владимир рогов, в мире, дмитрий песков, россия, денис шмыгаль, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, В мире, Дмитрий Песков, Россия, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины
Запорожские власти заявили об изменении сроков украинского контрнаступления
Рогов сообщил о сдвижении сроков контрнаступления ВСУ в Запорожской области на май