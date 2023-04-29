https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868739491.html

Запорожские власти заявили об изменении сроков украинского контрнаступления

Запорожские власти заявили об изменении сроков украинского контрнаступления - РИА Новости, 29.04.2023

Запорожские власти заявили об изменении сроков украинского контрнаступления

Сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T17:55

2023-04-29T17:55

2023-04-29T21:28

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

владимир рогов

в мире

дмитрий песков

россия

денис шмыгаль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сроки их наступления сдвигаются. У нас в регионе ежедневно идут дожди, передвижение военной техники по полям в таких условиях крайне затруднительно. Погодные условия сковывают любые маневры. Они просто увязнут. Но наступление может начаться в мае с установлением сухой погоды", — пояснил он.При этом российская группировка войск готова встретить противника и дать ему сокрушительный отпор, подчеркнул Рогов.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Позже он говорил, что оно состоится "в ближайшее время". Американские СМИ, в свою очередь, писали, что украинское наступление якобы назначено на 30 апреля. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868671677.html

https://ria.ru/20230429/trebovanie-1868634878.html

запорожская область

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запорожская область, украина, владимир рогов, в мире, дмитрий песков, россия, денис шмыгаль, вооруженные силы украины