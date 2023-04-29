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Запорожские власти заявили об изменении сроков украинского контрнаступления - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:55 29.04.2023 (обновлено: 21:28 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868739491.html
Запорожские власти заявили об изменении сроков украинского контрнаступления
Запорожские власти заявили об изменении сроков украинского контрнаступления - РИА Новости, 29.04.2023
Запорожские власти заявили об изменении сроков украинского контрнаступления
Сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:55
2023-04-29T21:28
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
владимир рогов
в мире
дмитрий песков
россия
денис шмыгаль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сроки их наступления сдвигаются. У нас в регионе ежедневно идут дожди, передвижение военной техники по полям в таких условиях крайне затруднительно. Погодные условия сковывают любые маневры. Они просто увязнут. Но наступление может начаться в мае с установлением сухой погоды", — пояснил он.При этом российская группировка войск готова встретить противника и дать ему сокрушительный отпор, подчеркнул Рогов.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Позже он говорил, что оно состоится "в ближайшее время". Американские СМИ, в свою очередь, писали, что украинское наступление якобы назначено на 30 апреля. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868671677.html
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запорожская область, украина, владимир рогов, в мире, дмитрий песков, россия, денис шмыгаль, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, В мире, Дмитрий Песков, Россия, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины
Запорожские власти заявили об изменении сроков украинского контрнаступления

Рогов сообщил о сдвижении сроков контрнаступления ВСУ в Запорожской области на май

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — РИА Новости. Сроки контрнаступления украинских войск в Запорожской области сдвигаются, оно может начаться в мае, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сроки их наступления сдвигаются. У нас в регионе ежедневно идут дожди, передвижение военной техники по полям в таких условиях крайне затруднительно. Погодные условия сковывают любые маневры. Они просто увязнут. Но наступление может начаться в мае с установлением сухой погоды", — пояснил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
В Крыму рассказали, какие сюрпризы ждут украинское контрнаступление
Вчера, 10:38
При этом российская группировка войск готова встретить противника и дать ему сокрушительный отпор, подчеркнул Рогов.
«
"Их контрнаступление может стать последним приказом, который успеет отдать своим боевикам Зеленский", — подытожил глава движения.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление ВСУ может начаться летом. Позже он говорил, что оно состоится "в ближайшее время". Американские СМИ, в свою очередь, писали, что украинское наступление якобы назначено на 30 апреля. Как отмечали опрошенные РИА Новости эксперты, верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
США требуют от Зеленского невозможного
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаВладимир РоговВ миреДмитрий ПесковРоссияДенис ШмыгальВооруженные силы Украины
 
 
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