https://ria.ru/20230429/kontrnastuplenie-1868671677.html

В Крыму рассказали, какие сюрпризы ждут украинское контрнаступление

В Крыму рассказали, какие сюрпризы ждут украинское контрнаступление - РИА Новости, 29.04.2023

В Крыму рассказали, какие сюрпризы ждут украинское контрнаступление

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что анонсируемое украинской стороной контрнаступление ждет масса неприятных "сюрпризов". РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T10:38

2023-04-29T10:38

2023-04-29T10:38

специальная военная операция на украине

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россия

анастасия гридчина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что анонсируемое украинской стороной контрнаступление ждет масса неприятных "сюрпризов". Украинские войска готовы перейти в контрнаступление, они ждут решения командования, заявил ранее министр обороны страны Алексей Резников. Одной из целей называется выход к побережью Азовского моря. В свою очередь Владимир Зеленский заявил в интервью финскому Yle и другим скандинавским изданиям, что контрнаступление якобы должно позволить украинским войскам захватить Крым. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона о контрнаступлении Киева нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. "Даже если Киев решится наступать на Крымский полуостров, мы уверены в нашей армии и волевых решениях нашего президента и руководства республики. Убеждена, что в таком случае Киев столкнется с массой неприятных "сюрпризов", - сказала Гридчина РИА Новости. По ее словам, в адрес общины поступает множество обращений из Украины. "Обычные жители Украины, преимущественно из юго-восточной части страны, интересуются деятельностью украинской общины Крыма: нашими журналами, мероприятиями, жизнью украинцев в Крыму", - рассказала Гридчина. Она отметила, что община собирает гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий и необходимые вещи для российских военнослужащих. "Крымские украинцы давно хотят, чтобы обычных жителей Украины освободили от преступной власти киевского режима, и мы надеемся, что вскоре так и будет", - подчеркнула Гридчина. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230429/oshibka-1868645457.html

https://ria.ru/20230429/providets-1868581193.html

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868626043.html

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украина, россия, анастасия гридчина