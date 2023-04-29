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Сестра Ким Чен Ына предупредила об опасности декларации США и Южной Кореи

Сестра Ким Чен Ына предупредила об опасности декларации США и Южной Кореи - РИА Новости, 29.04.2023

Сестра Ким Чен Ына предупредила об опасности декларации США и Южной Кореи

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T02:00

2023-04-29T02:00

2023-04-29T02:00

в мире

сша

южная корея

ким чен ын

ким е чжон

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи ухудшит ситуацию с безопасностью в мире. Президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль по итогам саммита приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по проблемам ядерного планирования для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. "Вашингтонская декларация... приведет лишь к тому, что мир и безопасность Северо-Восточной Азии и всего мира будут подвергнуты более серьезной опасности, и это акт, который ни в коем случае нельзя приветствовать", - цитирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) заявление Ким Ё Чжон. В четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи, предполагающая создание группы по вопросам ядерного планирования, подрывает режим нераспространения ядерного оружия.

https://ria.ru/20230426/soglasovanie-1867989916.html

https://ria.ru/20230426/bayden-1867991542.html

сша

южная корея

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в мире, сша, южная корея, ким чен ын, ким е чжон, джо байден