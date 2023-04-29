Рейтинг@Mail.ru
Сестра Ким Чен Ына предупредила об опасности декларации США и Южной Кореи - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/kndr-1868641624.html
Сестра Ким Чен Ына предупредила об опасности декларации США и Южной Кореи
Сестра Ким Чен Ына предупредила об опасности декларации США и Южной Кореи - РИА Новости, 29.04.2023
Сестра Ким Чен Ына предупредила об опасности декларации США и Южной Кореи
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T02:00
2023-04-29T02:00
в мире
сша
южная корея
ким чен ын
ким е чжон
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576083328_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_011007d6cf8a5e2c92ae210ff709582f.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи ухудшит ситуацию с безопасностью в мире. Президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль по итогам саммита приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по проблемам ядерного планирования для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи. "Вашингтонская декларация... приведет лишь к тому, что мир и безопасность Северо-Восточной Азии и всего мира будут подвергнуты более серьезной опасности, и это акт, который ни в коем случае нельзя приветствовать", - цитирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) заявление Ким Ё Чжон. В четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи, предполагающая создание группы по вопросам ядерного планирования, подрывает режим нераспространения ядерного оружия.
https://ria.ru/20230426/soglasovanie-1867989916.html
https://ria.ru/20230426/bayden-1867991542.html
сша
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576083328_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_10bf083d168dadea5ff914005c6727e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, южная корея, ким чен ын, ким е чжон, джо байден
В мире, США, Южная Корея, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон, Джо Байден
Сестра Ким Чен Ына предупредила об опасности декларации США и Южной Кореи

Сестра Ким Чен Ына: Вашингтонская декларация ухудшит ситуацию с безопасностью в мире

© AP Photo / Pyongyang Press Corps PoolЛидер КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон
Лидер КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
Лидер КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи ухудшит ситуацию с безопасностью в мире.
Президент США Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль по итогам саммита приняли Вашингтонскую декларацию, предполагающую создание консультативной группы по проблемам ядерного планирования для укрепления расширенного сдерживания, разработки конкретных планов его применения, обсуждения ядерного и стратегического планирования и реагирования на угрозы режиму нераспространения со стороны Северной Кореи.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Южная Корея согласовала с США механизм консультаций в случае атаки КНДР
26 апреля, 21:05
"Вашингтонская декларация... приведет лишь к тому, что мир и безопасность Северо-Восточной Азии и всего мира будут подвергнуты более серьезной опасности, и это акт, который ни в коем случае нельзя приветствовать", - цитирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) заявление Ким Ё Чжон.
В четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Вашингтонская декларация лидеров США и Южной Кореи, предполагающая создание группы по вопросам ядерного планирования, подрывает режим нераспространения ядерного оружия.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Байден пригрозил КНДР сменой режима
26 апреля, 21:20
 
В миреСШАЮжная КореяКим Чен ЫнКим Е ЧжонДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала