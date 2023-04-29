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Путин поздравил с днем рождения актрису Елену Киселеву
Путин поздравил с днем рождения актрису Елену Киселеву - РИА Новости, 29.04.2023
Путин поздравил с днем рождения актрису Елену Киселеву
Президент России Владимир Путин поздравил актрису Елену Киселеву с днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T21:03
2023-04-29T21:03
2023-04-29T21:03
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Елену Киселеву с днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля."Талант, артистизм, большая работоспособность позволили Вам добиться успехов на отечественной эстраде, завоевать признание как телеведущая и актриса", — говорится в поздравительной телеграмме.Путин отдельно отметил успех проектов именинницы. Он назвал их примером яркого творчества, благотворительности, общественного служения.Российский лидер пожелал артистке здоровья, удачи и вдохновения для реализации новых идей и инициатив.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил с днем рождения актрису Елену Киселеву
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису Елену Киселеву
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил актрису Елену Киселеву с днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля
.
"Талант, артистизм, большая работоспособность позволили Вам добиться успехов на отечественной эстраде, завоевать признание как телеведущая и актриса", — говорится в поздравительной телеграмме.
Путин отдельно отметил успех проектов именинницы. Он назвал их примером яркого творчества, благотворительности, общественного служения.
Российский лидер пожелал артистке здоровья, удачи и вдохновения для реализации новых идей и инициатив.
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