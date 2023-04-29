https://ria.ru/20230429/kiseleva-1868772477.html

Путин поздравил с днем рождения актрису Елену Киселеву

Путин поздравил с днем рождения актрису Елену Киселеву - РИА Новости, 29.04.2023

Путин поздравил с днем рождения актрису Елену Киселеву

Президент России Владимир Путин поздравил актрису Елену Киселеву с днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T21:03

2023-04-29T21:03

2023-04-29T21:03

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155202/66/1552026699_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4489658462bd9af48bf818f8fb1959fb.jpg

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Елену Киселеву с днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля."Талант, артистизм, большая работоспособность позволили Вам добиться успехов на отечественной эстраде, завоевать признание как телеведущая и актриса", — говорится в поздравительной телеграмме.Путин отдельно отметил успех проектов именинницы. Он назвал их примером яркого творчества, благотворительности, общественного служения.Российский лидер пожелал артистке здоровья, удачи и вдохновения для реализации новых идей и инициатив.

https://ria.ru/20221212/zemlyane-1838019443.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, владимир путин, общество