Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил с днем рождения актрису Елену Киселеву - РИА Новости, 29.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/kiseleva-1868772477.html
Путин поздравил с днем рождения актрису Елену Киселеву
Путин поздравил с днем рождения актрису Елену Киселеву - РИА Новости, 29.04.2023
Путин поздравил с днем рождения актрису Елену Киселеву
Президент России Владимир Путин поздравил актрису Елену Киселеву с днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T21:03
2023-04-29T21:03
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155202/66/1552026699_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4489658462bd9af48bf818f8fb1959fb.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Елену Киселеву с днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля."Талант, артистизм, большая работоспособность позволили Вам добиться успехов на отечественной эстраде, завоевать признание как телеведущая и актриса", — говорится в поздравительной телеграмме.Путин отдельно отметил успех проектов именинницы. Он назвал их примером яркого творчества, благотворительности, общественного служения.Российский лидер пожелал артистке здоровья, удачи и вдохновения для реализации новых идей и инициатив.
https://ria.ru/20221212/zemlyane-1838019443.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155202/66/1552026699_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_3b352d002961e14b756b1f65bd893c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил с днем рождения актрису Елену Киселеву

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения актрису Елену Киселеву

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкактриса Елена Киселева
актриса Елена Киселева - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
актриса Елена Киселева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Елену Киселеву с днем рождения. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
"Талант, артистизм, большая работоспособность позволили Вам добиться успехов на отечественной эстраде, завоевать признание как телеведущая и актриса", — говорится в поздравительной телеграмме.
Путин отдельно отметил успех проектов именинницы. Он назвал их примером яркого творчества, благотворительности, общественного служения.
Российский лидер пожелал артистке здоровья, удачи и вдохновения для реализации новых идей и инициатив.
Выступление группы Земляне на благотворительном концерте - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
"Земляне" направят средства от новогоднего шоу в помощь новым регионам
12 декабря 2022, 13:41
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала