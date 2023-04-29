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СК возбудил дело о халатности после обнаружения тела в ливневке в Ростове - РИА Новости, 29.04.2023
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17:54 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/khalatnost-1868739290.html
СК возбудил дело о халатности после обнаружения тела в ливневке в Ростове
СК возбудил дело о халатности после обнаружения тела в ливневке в Ростове - РИА Новости, 29.04.2023
СК возбудил дело о халатности после обнаружения тела в ливневке в Ростове
Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" после обнаружения тела женщины в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:54
2023-04-29T17:54
происшествия
россия
ростов-на-дону
ростов
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" после обнаружения тела женщины в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. Ранее в группе, посвященной новостям города, "Ростов Главный" в соцсети "ВКонтакте" появился пост о том, что во время потопа на пересечении переулка Авиамоторного и улицы Тульская погибла женщина. Со ссылкой на очевидца в сообщении уточнялось, что улицы сильно затопило во время дождя в пятницу, асфальта не было видно, и женщина попала в водосток, идущий через дорогу. Областной СК сообщил, что по факту обнаружения тела женщины 1942 года рождения в ливневом коллекторе по улице Тульской организована доследственная проверка. "По результатам доследственной проверки следственным отделом по Октябрьскому району Ростова-на-Дону СУСК России по Ростовской возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что в ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за содержание и эксплуатацию системы водоотведения.
https://ria.ru/20230429/pozhar-1868650749.html
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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Ростов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело о халатности после обнаружения тела в ливневке в Ростове

СК возбудил дело о халатности после обнаружения тела женщины в ливневке в Ростове

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" после обнаружения тела женщины в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
Ранее в группе, посвященной новостям города, "Ростов Главный" в соцсети "ВКонтакте" появился пост о том, что во время потопа на пересечении переулка Авиамоторного и улицы Тульская погибла женщина. Со ссылкой на очевидца в сообщении уточнялось, что улицы сильно затопило во время дождя в пятницу, асфальта не было видно, и женщина попала в водосток, идущий через дорогу. Областной СК сообщил, что по факту обнаружения тела женщины 1942 года рождения в ливневом коллекторе по улице Тульской организована доследственная проверка.
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"По результатам доследственной проверки следственным отделом по Октябрьскому району Ростова-на-Дону СУСК России по Ростовской возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что в ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за содержание и эксплуатацию системы водоотведения.
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