https://ria.ru/20230429/khalatnost-1868739290.html

СК возбудил дело о халатности после обнаружения тела в ливневке в Ростове

СК возбудил дело о халатности после обнаружения тела в ливневке в Ростове - РИА Новости, 29.04.2023

СК возбудил дело о халатности после обнаружения тела в ливневке в Ростове

Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" после обнаружения тела женщины в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T17:54

2023-04-29T17:54

2023-04-29T17:54

происшествия

россия

ростов-на-дону

ростов

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" после обнаружения тела женщины в ливневом коллекторе в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области. Ранее в группе, посвященной новостям города, "Ростов Главный" в соцсети "ВКонтакте" появился пост о том, что во время потопа на пересечении переулка Авиамоторного и улицы Тульская погибла женщина. Со ссылкой на очевидца в сообщении уточнялось, что улицы сильно затопило во время дождя в пятницу, асфальта не было видно, и женщина попала в водосток, идущий через дорогу. Областной СК сообщил, что по факту обнаружения тела женщины 1942 года рождения в ливневом коллекторе по улице Тульской организована доследственная проверка. "По результатам доследственной проверки следственным отделом по Октябрьскому району Ростова-на-Дону СУСК России по Ростовской возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что в ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также лица, ответственные за содержание и эксплуатацию системы водоотведения.

https://ria.ru/20230429/pozhar-1868650749.html

https://ria.ru/20230428/rossiyanin-1868490276.html

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ростов-на-дону

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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростов, следственный комитет россии (ск рф)