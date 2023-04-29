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Делегации Турции, Ирана и ОАЭ приедут на форум "Россия - Исламский мир" - РИА Новости, 29.04.2023
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XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
15:05 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/kazanforum-1868708335.html
Делегации Турции, Ирана и ОАЭ приедут на форум "Россия - Исламский мир"
Делегации Турции, Ирана и ОАЭ приедут на форум "Россия - Исламский мир" - РИА Новости, 29.04.2023
Делегации Турции, Ирана и ОАЭ приедут на форум "Россия - Исламский мир"
Делегации Турции, Ирана, Египта, Катара и ОАЭ примут участие в международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщает оргкомитет... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:05
2023-04-29T15:05
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
турция
иран
египет
марат хуснуллин
казань
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Делегации Турции, Ирана, Египта, Катара и ОАЭ примут участие в международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщает оргкомитет форума. Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" состоится 18-19 мая 2023 года в Казани в 14-й раз. С 2023 года форум получил федеральный статус. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел заседание организационного комитета форума, в нем приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, советник президента Антон Кобяков, помощник президента Игорь Левитин. Как уточнил Кобяков, на форум уже зарегистрировались более 2,5 тысячи участников. В рамках деловой программы планируется подписание 75 соглашений. Хуснуллин отметил, что Россия всегда поддерживала и будет поддерживать честные уважительные отношения со странами исламского мира. "Сегодня мы вместе выступаем за формирование многополярного, справедливого демократического мира. Дальнейшее укрепление этих отношений – наша первоочередная задача. Насыщенная деловая программа KazanForum должна дать хорошую практическую отдачу во всех сферах", - сказал Хуснуллин.
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турция, иран, египет, марат хуснуллин, казань, республика татарстан (татарстан)
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Турция, Иран, Египет, Марат Хуснуллин, Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Делегации Турции, Ирана и ОАЭ приедут на форум "Россия - Исламский мир"

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Делегации Турции, Ирана, Египта, Катара и ОАЭ примут участие в международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщает оргкомитет форума.
Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" состоится 18-19 мая 2023 года в Казани в 14-й раз. С 2023 года форум получил федеральный статус.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел заседание организационного комитета форума, в нем приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, советник президента Антон Кобяков, помощник президента Игорь Левитин.
«
"На форуме ожидается участие делегаций стран Азии, Ближнего Востока, включая Турцию, Индонезию, Малайзию, Иран, Египет, Катар, ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и другие", - говорится в сообщении оргкомитета.
Как уточнил Кобяков, на форум уже зарегистрировались более 2,5 тысячи участников. В рамках деловой программы планируется подписание 75 соглашений.
«
"В международном аэропорту Казани в период с 15 по 23 мая будет организована работа консульского пункта для поддержки и консультаций наших участников. В целом подготовка к форуму ведется в штатном режиме", - приводит слова Кобякова оргкомитет.
Хуснуллин отметил, что Россия всегда поддерживала и будет поддерживать честные уважительные отношения со странами исламского мира.
"Сегодня мы вместе выступаем за формирование многополярного, справедливого демократического мира. Дальнейшее укрепление этих отношений – наша первоочередная задача. Насыщенная деловая программа KazanForum должна дать хорошую практическую отдачу во всех сферах", - сказал Хуснуллин.
 
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"ТурцияИранЕгипетМарат ХуснуллинКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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