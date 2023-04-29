https://ria.ru/20230429/kazanforum-1868708335.html

Делегации Турции, Ирана и ОАЭ приедут на форум "Россия - Исламский мир"

Делегации Турции, Ирана и ОАЭ приедут на форум "Россия - Исламский мир" - РИА Новости, 29.04.2023

Делегации Турции, Ирана и ОАЭ приедут на форум "Россия - Исламский мир"

Делегации Турции, Ирана, Египта, Катара и ОАЭ примут участие в международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщает оргкомитет... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T15:05

2023-04-29T15:05

2023-04-29T15:05

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

турция

иран

египет

марат хуснуллин

казань

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Делегации Турции, Ирана, Египта, Катара и ОАЭ примут участие в международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщает оргкомитет форума. Международный экономический форум "Россия – Исламский мир: KazanForum" состоится 18-19 мая 2023 года в Казани в 14-й раз. С 2023 года форум получил федеральный статус. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провел заседание организационного комитета форума, в нем приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, советник президента Антон Кобяков, помощник президента Игорь Левитин. Как уточнил Кобяков, на форум уже зарегистрировались более 2,5 тысячи участников. В рамках деловой программы планируется подписание 75 соглашений. Хуснуллин отметил, что Россия всегда поддерживала и будет поддерживать честные уважительные отношения со странами исламского мира. "Сегодня мы вместе выступаем за формирование многополярного, справедливого демократического мира. Дальнейшее укрепление этих отношений – наша первоочередная задача. Насыщенная деловая программа KazanForum должна дать хорошую практическую отдачу во всех сферах", - сказал Хуснуллин.

турция

иран

египет

казань

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, иран, египет, марат хуснуллин, казань, республика татарстан (татарстан)