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Международный фонд направит инвестиции украинскому бизнесу, заявили в Киеве
Международный фонд направит инвестиции украинскому бизнесу, заявили в Киеве - РИА Новости, 29.04.2023
Международный фонд направит инвестиции украинскому бизнесу, заявили в Киеве
Владимир Зеленский встретился с руководством и инвесторами американско-украинской компании Horizon Capital, фонд которой собрал 254 миллиона долларов для... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T21:00
2023-04-29T21:00
2023-04-29T21:00
специальная военная операция на украине
экономика
украина
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европейский банк реконструкции и развития
всемирный банк
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский встретился с руководством и инвесторами американско-украинской компании Horizon Capital, фонд которой собрал 254 миллиона долларов для инвестиций в украинский бизнес. Horizon Capital управляет активами в объеме 1,4 миллиарда долларов, в том числе привлеченными более 700 миллионами долларов капитала для поддержки предпринимателей из Украины и Молдавии в течение последних пяти лет. В сентябре прошлого года представители Horizon Capital, The Rockefeller Foundation, Европейского банка реконструкции и развития, Deutsche Investitions und Entwicklungsgesells и ряда других инвесторов подписали документ об участии в финансировании нового украинского фонда Horizon Capital Growth IV. "Представители компании Horizon Capital объявили о привлечении в их новый фонд Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV) 254 миллиона долларов, из которого будут проинвестированы украинские компании", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. На встрече также присутствовали инвесторы из США, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Дании. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Украины понадобится "приблизительно" 600-800 миллиардов долларов, точная сумма будет известна по завершению конфликта. В марте Всемирный банк совместно с Еврокомиссией, ООН и правительством Украины оценили потребности страны на восстановление и реконструкцию в 411 миллиардов долларов. Обновленная оценка значительно превысила сентябрьский прогноз в 349 миллиардов и теперь эквивалентна 2,6 ВВП Украины за 2022 год.
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экономика, украина, киев, молдавия, владимир зеленский, европейский банк реконструкции и развития, всемирный банк, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Киев, Молдавия, Владимир Зеленский, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк, Еврокомиссия
Международный фонд направит инвестиции украинскому бизнесу, заявили в Киеве
Офис Зеленского: Horizon Capital направит 254 миллиона долларов украинским бизнесменам