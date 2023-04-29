https://ria.ru/20230429/inspektsii-1868731206.html

В МИД ответили на требования ускорить инспекции судов по зерновой сделке

В МИД ответили на требования ускорить инспекции судов по зерновой сделке - РИА Новости, 29.04.2023

В МИД ответили на требования ускорить инспекции судов по зерновой сделке

Россия не готова жертвовать качеством инспекций судов, проводимых в рамках осуществления черноморской зерновой инициативы, в угоду скорости процесса, заявил... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T17:08

2023-04-29T17:08

2023-04-29T17:08

экономика

россия

украина

сергей вершинин

стамбул

зерновая сделка

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ООН, 29 апр - РИА Новости. Россия не готова жертвовать качеством инспекций судов, проводимых в рамках осуществления черноморской зерновой инициативы, в угоду скорости процесса, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам, стороны договаривались, что будут поставки зерновых с Украины - без лишних грузов, тем более опасных. Он указал, что "говорить о том, что надо больше, быстрее, скорее - это неправильно". "Мы не готовы пожертвовать качеством. Наши люди работают предельно профессионально", - подчеркнул Вершинин. Продуктовая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

россия

украина

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, сергей вершинин, стамбул, зерновая сделка