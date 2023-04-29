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В МИД ответили на требования ускорить инспекции судов по зерновой сделке - РИА Новости, 29.04.2023
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17:08 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/inspektsii-1868731206.html
В МИД ответили на требования ускорить инспекции судов по зерновой сделке
В МИД ответили на требования ускорить инспекции судов по зерновой сделке - РИА Новости, 29.04.2023
В МИД ответили на требования ускорить инспекции судов по зерновой сделке
Россия не готова жертвовать качеством инспекций судов, проводимых в рамках осуществления черноморской зерновой инициативы, в угоду скорости процесса, заявил... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:08
2023-04-29T17:08
экономика
россия
украина
сергей вершинин
стамбул
зерновая сделка
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ООН, 29 апр - РИА Новости. Россия не готова жертвовать качеством инспекций судов, проводимых в рамках осуществления черноморской зерновой инициативы, в угоду скорости процесса, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. По его словам, стороны договаривались, что будут поставки зерновых с Украины - без лишних грузов, тем более опасных. Он указал, что "говорить о том, что надо больше, быстрее, скорее - это неправильно". "Мы не готовы пожертвовать качеством. Наши люди работают предельно профессионально", - подчеркнул Вершинин. Продуктовая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.
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экономика, россия, украина, сергей вершинин, стамбул, зерновая сделка
Экономика, Россия, Украина, Сергей Вершинин, Стамбул, Зерновая сделка
В МИД ответили на требования ускорить инспекции судов по зерновой сделке

Вершинин: Россия не готова жертвовать качеством инспекций в Черном море в угоду скорости

© AP Photo / Khalil HamraСудно с зерном из Украины перед проверкой на стоянке в Стамбуле
Судно с зерном из Украины перед проверкой на стоянке в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно с зерном из Украины перед проверкой на стоянке в Стамбуле. Архивное фото
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ООН, 29 апр - РИА Новости. Россия не готова жертвовать качеством инспекций судов, проводимых в рамках осуществления черноморской зерновой инициативы, в угоду скорости процесса, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
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"У нас работает СКЦ в Стамбуле на основе процедурных согласований, которые были сделаны в самом начале. На основе этих процедур мы работаем с тех пор", - сказал Вершинин.
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Зерновая сделка
14 марта, 11:59
По его словам, стороны договаривались, что будут поставки зерновых с Украины - без лишних грузов, тем более опасных.
Он указал, что "говорить о том, что надо больше, быстрее, скорее - это неправильно". "Мы не готовы пожертвовать качеством. Наши люди работают предельно профессионально", - подчеркнул Вершинин.
«
"Требования увеличения количества инспекций мы слышали. Но делать это можно, видимо, только за счет качества, за счет того, что появится опасность пропуска не тех грузов или неправильно оформленных кораблей. Этого допустить мы не можем", - добавил он.
Продуктовая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.
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