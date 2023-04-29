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История Польшу ничему не научила, заявил сенатор Джабаров - РИА Новости, 29.04.2023
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15:29 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/imuschestvo-1868712744.html
История Польшу ничему не научила, заявил сенатор Джабаров
История Польшу ничему не научила, заявил сенатор Джабаров - РИА Новости, 29.04.2023
История Польшу ничему не научила, заявил сенатор Джабаров
Все предыдущие попытки Польши победить Россию заканчивались для нее трагически, история Варшаву ничему не научила, заявил первый замглавы международного... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:29
2023-04-29T15:29
в мире
россия
варшава
польша
владимир джабаров
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Все предыдущие попытки Польши победить Россию заканчивались для нее трагически, история Варшаву ничему не научила, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя в Telegram-канале ситуацию с изъятием российской собственности в польской столице. Утром в субботу представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда, сломав дверь после отказа открыть. Сломав калитку и проникнув в школу, польские власти цепью с замком заблокировали ворота школы, чтобы оттуда нельзя было вывезти имущество. На территорию школы допустили, кроме представителей мэрии и полиции, лишь дипломатов. По словам Джабарова, "гиена Европы не понимает, что победить Россию невозможно".
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в мире, россия, варшава, польша, владимир джабаров
В мире, Россия, Варшава, Польша, Владимир Джабаров
История Польшу ничему не научила, заявил сенатор Джабаров

Сенатор Джабаров об изъятии имущества России в Варшаве: история Польшу ничему не научила

© AFP 2023 / JAAP ARRIENSСитуация возле школы при посольстве России в Варшаве
Ситуация возле школы при посольстве России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© AFP 2023 / JAAP ARRIENS
Ситуация возле школы при посольстве России в Варшаве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Все предыдущие попытки Польши победить Россию заканчивались для нее трагически, история Варшаву ничему не научила, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя в Telegram-канале ситуацию с изъятием российской собственности в польской столице.
Утром в субботу представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда, сломав дверь после отказа открыть. Сломав калитку и проникнув в школу, польские власти цепью с замком заблокировали ворота школы, чтобы оттуда нельзя было вывезти имущество. На территорию школы допустили, кроме представителей мэрии и полиции, лишь дипломатов.
«

"Чего добиваются поляки? Прямой конфронтации с Россией? Кто-то им внушает, что в этот раз они, наконец, одолеют русских. Все предыдущие попытки добить Россию заканчивались для них трагически. История ничему их не научила", - написал сенатор.

По словам Джабарова, "гиена Европы не понимает, что победить Россию невозможно".
Представители мэрии Варшавы у здания школы при посольстве РФ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Примаков: день, когда в Польше ворвались в школу при посольстве, не забудут
Вчера, 11:38
 
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