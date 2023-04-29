https://ria.ru/20230429/imuschestvo-1868712744.html
История Польшу ничему не научила, заявил сенатор Джабаров
История Польшу ничему не научила, заявил сенатор Джабаров - РИА Новости, 29.04.2023
История Польшу ничему не научила, заявил сенатор Джабаров
Все предыдущие попытки Польши победить Россию заканчивались для нее трагически, история Варшаву ничему не научила, заявил первый замглавы международного... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:29
2023-04-29T15:29
2023-04-29T15:29
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Все предыдущие попытки Польши победить Россию заканчивались для нее трагически, история Варшаву ничему не научила, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя в Telegram-канале ситуацию с изъятием российской собственности в польской столице. Утром в субботу представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции прибыли к зданию школы при посольстве РФ и ворвались туда, сломав дверь после отказа открыть. Сломав калитку и проникнув в школу, польские власти цепью с замком заблокировали ворота школы, чтобы оттуда нельзя было вывезти имущество. На территорию школы допустили, кроме представителей мэрии и полиции, лишь дипломатов. По словам Джабарова, "гиена Европы не понимает, что победить Россию невозможно".
https://ria.ru/20230429/shkola-1868679053.html
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в мире, россия, варшава, польша, владимир джабаров
В мире, Россия, Варшава, Польша, Владимир Джабаров
История Польшу ничему не научила, заявил сенатор Джабаров
Сенатор Джабаров об изъятии имущества России в Варшаве: история Польшу ничему не научила