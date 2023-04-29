https://ria.ru/20230429/fotoarkhiv-1868110177.html

"Игры фронтовиков": уникальные кадры первой послевоенной Олимпиады

"Игры фронтовиков": уникальные кадры первой послевоенной Олимпиады - РИА Новости, 29.04.2023

"Игры фронтовиков": уникальные кадры первой послевоенной Олимпиады

Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T05:34

2023-04-29T05:34

2023-04-29T05:34

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов кадров. Самые ранние датируются серединой XIX века. Сотрудники Службы визуальных проектов ведут научную работу по поиску достоверной информации к историческим снимкам разных лет.Сегодня речь пойдет о дебюте национальной сборной СССР на XV летних Олимпийских играх в Финляндии. В Хельсинки, на стадионе, построенном специально к Олимпиаде 1940-ого, которая не состоялась из-за начала Второй Мировой войны, 19 июля 1952 года открылись XV Олимпийские игры. Их неофициально называют "Игры фронтовиков". Костяк советской команды составили люди, прошедшие войну — побывали на фронте, были узниками в концлагерях и блокадниками, многие выступали после тяжелых ранений.Выдающемуся фотокорреспонденту Анатолию Гаранину, который в годы Великой Отечественной войны снимал боевые действия Советской армии на разных фронтах, удалось запечатлеть достижения наших спортсменов на первой после войны Олимпиаде.На первом снимке — женская сборная команда СССР по спортивной гимнастике — олимпийские чемпионки в командном первенстве.Триумфально выступили в Хельсинки советские гимнасты, впервые участвовавшие в крупных международных соревнованиях. В общей сложности они завоевали 22 медали. Мужчины — пять золотых, пять серебряных и одну бронзовую, женщины — четыре золотых, шесть серебряных, одну бронзовую.XV летние Олимпийские игры 1952 года в Хельсинки, Финляндия. Соревнования по гимнастическому многоборью среди мужчин. Спортивный зал Тёёлё, Выставочный зал I. Советский гимнаст, многократный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Чукарин выполняет упражнения на кольцах.Виктор Чукарин — абсолютный чемпион Олимпийских игр в Хельсинки в личном и в командном первенстве. Гимнаст ушел на войну добровольцем в 1941 году, но получил ранение и был взят в плен. Это единственный советский чемпион, прошедший через 17 концлагерей. Несмотря на то, что Виктор после освобождения был истощен и ослаблен, он не забросил гимнастику и готовился к Олимпиаде 1952 года. На тот момент спортсмену исполнился уже 31 год, он считался ветераном. Упорство и стойкость позволили гимнасту стать абсолютным чемпионом Олимпийских игр в Хельсинки. Однако на этом он не остановился и в 1954 году стал трехкратным чемпионом мира, а в 1956 году вновь поехал на Олимпиаду в Австралии, где также одержал победу. XV летние Олимпийские игры 1952 года в Хельсинки, Финляндия. Первый советский олимпийский чемпион, завоевавший золотую медаль, тяжелоатлет Иван Удодов.Ростовский спортсмен Иван Удодов прошел через страшные испытания во время войны на пути к своему "олимпийскому золоту". Два года ему пришлось провести в концлагере Бухенвальд в Германии. На момент освобождения узников в 1945 году 20-летний Иван весил меньше 30 килограммов и не мог самостоятельно передвигаться. Спустя всего семь лет он станет первым чемпионом Олимпиады из СССР в соревнованиях по тяжелой атлетике. Когда он поднимал штангу, на его руке можно было увидеть номер, который присваивался узникам концлагерей. Все были поражены, а спортивный судья был настолько растроган, что крепко обнял спортсмена.

https://ria.ru/20230422/fotoarkhiv-1866882162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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