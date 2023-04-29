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Собянин: плавающие фонтаны в Москве привели в порядок впервые с 2005 года

Собянин: плавающие фонтаны в Москве привели в порядок впервые с 2005 года - РИА Новости, 03.05.2023

Собянин: плавающие фонтаны в Москве привели в порядок впервые с 2005 года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Плавающие фонтаны близ пешеходного Третьяковского моста впервые с 2005 года привели в порядок. РИА Новости, 03.05.2023

2023-04-29T09:34

2023-04-29T09:34

2023-05-03T13:21

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москва

сергей собянин

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Плавающие фонтаны близ пешеходного Третьяковского моста впервые с 2005 года привели в порядок. Сезон фонтанов в Москве по традиции начинается в конце апреля и продлится до октября. В частности, по наблюдению корреспондента РИА Новости, уже запустили фонтан на Чистопрудном бульваре. Всего в столице насчитывается более 600 фонтанов. Среди них есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. В блоге на своем сайте он также рассказал, что с открытия в 2005 году Плавающие фонтаны ни разу не ремонтировались, "но под действием воды и перепадов температур их механизмы изрядно поизносились". Мэр также сообщил, что впервые за 40 лет открылся фонтан во внутреннем дворике музея "Биотех".

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин