https://ria.ru/20230429/fontany-1869396975.html
Собянин: плавающие фонтаны в Москве привели в порядок впервые с 2005 года
Собянин: плавающие фонтаны в Москве привели в порядок впервые с 2005 года - РИА Новости, 03.05.2023
Собянин: плавающие фонтаны в Москве привели в порядок впервые с 2005 года
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Плавающие фонтаны близ пешеходного Третьяковского моста впервые с 2005 года привели в порядок. РИА Новости, 03.05.2023
2023-04-29T09:34
2023-04-29T09:34
2023-05-03T13:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869393836_0:90:3228:1906_1920x0_80_0_0_0ff830fa5334d61ddb2d9aba47ed5f5e.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Плавающие фонтаны близ пешеходного Третьяковского моста впервые с 2005 года привели в порядок. Сезон фонтанов в Москве по традиции начинается в конце апреля и продлится до октября. В частности, по наблюдению корреспондента РИА Новости, уже запустили фонтан на Чистопрудном бульваре. Всего в столице насчитывается более 600 фонтанов. Среди них есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. В блоге на своем сайте он также рассказал, что с открытия в 2005 году Плавающие фонтаны ни разу не ремонтировались, "но под действием воды и перепадов температур их механизмы изрядно поизносились". Мэр также сообщил, что впервые за 40 лет открылся фонтан во внутреннем дворике музея "Биотех".
https://ria.ru/20230409/fontan-1864051286.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869393836_499:0:3228:2047_1920x0_80_0_0_ad0fae9318d29dc6faf3f8afafcbc6f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Плавающие фонтаны близ пешеходного Третьяковского моста впервые с 2005 года привели в порядок.
Сезон фонтанов в Москве по традиции начинается в конце апреля и продлится до октября. В частности, по наблюдению корреспондента РИА Новости, уже запустили фонтан на Чистопрудном бульваре. Всего в столице насчитывается более 600 фонтанов. Среди них есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.
«
"Все фонтаны в столице тщательно промыты и прочищены. Также в этом году мы провели масштабные работы, чтобы привести в порядок Плавающие фонтаны Водоотводного канала по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста. Завершили обновление и светодинамического музыкального фонтана в музее-заповеднике "Царицыно", - написал Собянин в своем телеграм-канле.
В блоге на своем сайте он также рассказал, что с открытия в 2005 году Плавающие фонтаны ни разу не ремонтировались, "но под действием воды и перепадов температур их механизмы изрядно поизносились".
«
"Чтобы спасти их от разрушения, специалисты провели капитальный ремонт сразу всех 17 фонтанных модулей. Между прочим, вес каждого из них около 300 кг. Заменили насосное оборудование, форсунки, системы фильтрации, трубопроводы и якоря. Благодаря замене подводных светильников картина фонтанов стала ярче и разнообразнее", - отметил Собянин.
Мэр также сообщил, что впервые за 40 лет открылся фонтан во внутреннем дворике музея "Биотех".
Театральный фонтан у Большого театра в Москве подготовили к открытию