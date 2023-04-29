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Собянин: плавающие фонтаны в Москве привели в порядок впервые с 2005 года - РИА Новости, 03.05.2023
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09:34 29.04.2023 (обновлено: 13:21 03.05.2023)
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Собянин: плавающие фонтаны в Москве привели в порядок впервые с 2005 года
Собянин: плавающие фонтаны в Москве привели в порядок впервые с 2005 года - РИА Новости, 03.05.2023
Собянин: плавающие фонтаны в Москве привели в порядок впервые с 2005 года
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Плавающие фонтаны близ пешеходного Третьяковского моста впервые с 2005 года привели в порядок. РИА Новости, 03.05.2023
2023-04-29T09:34
2023-05-03T13:21
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Плавающие фонтаны близ пешеходного Третьяковского моста впервые с 2005 года привели в порядок. Сезон фонтанов в Москве по традиции начинается в конце апреля и продлится до октября. В частности, по наблюдению корреспондента РИА Новости, уже запустили фонтан на Чистопрудном бульваре. Всего в столице насчитывается более 600 фонтанов. Среди них есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические. В блоге на своем сайте он также рассказал, что с открытия в 2005 году Плавающие фонтаны ни разу не ремонтировались, "но под действием воды и перепадов температур их механизмы изрядно поизносились". Мэр также сообщил, что впервые за 40 лет открылся фонтан во внутреннем дворике музея "Биотех".
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин

Собянин: плавающие фонтаны в Москве привели в порядок впервые с 2005 года

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПлавающие фонтаны возле Третьяковского моста в Москве
Плавающие фонтаны возле Третьяковского моста в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Плавающие фонтаны возле Третьяковского моста в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Плавающие фонтаны близ пешеходного Третьяковского моста впервые с 2005 года привели в порядок.
Сезон фонтанов в Москве по традиции начинается в конце апреля и продлится до октября. В частности, по наблюдению корреспондента РИА Новости, уже запустили фонтан на Чистопрудном бульваре. Всего в столице насчитывается более 600 фонтанов. Среди них есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.
«
"Все фонтаны в столице тщательно промыты и прочищены. Также в этом году мы провели масштабные работы, чтобы привести в порядок Плавающие фонтаны Водоотводного канала по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста. Завершили обновление и светодинамического музыкального фонтана в музее-заповеднике "Царицыно", - написал Собянин в своем телеграм-канле.
В блоге на своем сайте он также рассказал, что с открытия в 2005 году Плавающие фонтаны ни разу не ремонтировались, "но под действием воды и перепадов температур их механизмы изрядно поизносились".
«

"Чтобы спасти их от разрушения, специалисты провели капитальный ремонт сразу всех 17 фонтанных модулей. Между прочим, вес каждого из них около 300 кг. Заменили насосное оборудование, форсунки, системы фильтрации, трубопроводы и якоря. Благодаря замене подводных светильников картина фонтанов стала ярче и разнообразнее", - отметил Собянин.

Мэр также сообщил, что впервые за 40 лет открылся фонтан во внутреннем дворике музея "Биотех".
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваСергей Собянин
 
 
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