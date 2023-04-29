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Собянин: к дежурству приступил уникальный коммунальный флот столицы - РИА Новости, 03.05.2023
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19:10 29.04.2023 (обновлено: 13:15 03.05.2023)
https://ria.ru/20230429/flot-1869394763.html
Собянин: к дежурству приступил уникальный коммунальный флот столицы
Собянин: к дежурству приступил уникальный коммунальный флот столицы - РИА Новости, 03.05.2023
Собянин: к дежурству приступил уникальный коммунальный флот столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что коммунальный флот Москвы, в составе которого 30 судов, начал дежурство. РИА Новости, 03.05.2023
2023-04-29T19:10
2023-05-03T13:15
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что коммунальный флот Москвы, в составе которого 30 судов, начал дежурство. "С началом навигации к дежурству приступил уникальный коммунальный флот столицы. В его составе 30 судов, которые в межнавигационный период прошли ремонт и подтвердили полную готовность к работе", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Как уточнил мэр, коммунальный флот очищает Москву-реку и Яузу от плавающего мусора, ликвидирует загрязнения воды, удаляет песчаные наносы и иловые отложения в устьях притоков Москвы-реки. Отмечается, что за прошедший год суда собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали 80 загрязнений и извлекли больше 21 тысячи кубических метров грунта со дна. Собянин добавил, что в зимний период на акватории Москвы-реки и Яузы на дежурство выходят коммунальные ледоколы "Риф" и "Норд".
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Сергей Собянин, Москва, Городское хозяйство Москвы

Собянин: к дежурству приступил уникальный коммунальный флот столицы

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкДва ледокола ГУП "Мосводосток", "Риф" и "Норд", во время дежурства на Москве-реке
Два ледокола ГУП Мосводосток, Риф и Норд, во время дежурства на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Два ледокола ГУП "Мосводосток", "Риф" и "Норд", во время дежурства на Москве-реке. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что коммунальный флот Москвы, в составе которого 30 судов, начал дежурство.
"С началом навигации к дежурству приступил уникальный коммунальный флот столицы. В его составе 30 судов, которые в межнавигационный период прошли ремонт и подтвердили полную готовность к работе", - написал Собянин в своем телеграм-канале.
Как уточнил мэр, коммунальный флот очищает Москву-реку и Яузу от плавающего мусора, ликвидирует загрязнения воды, удаляет песчаные наносы и иловые отложения в устьях притоков Москвы-реки. Отмечается, что за прошедший год суда собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали 80 загрязнений и извлекли больше 21 тысячи кубических метров грунта со дна.
Собянин добавил, что в зимний период на акватории Москвы-реки и Яузы на дежурство выходят коммунальные ледоколы "Риф" и "Норд".
Сотрудники ГУП Мосводосток спускают на воду мусоросборное судно во время подготовки к открытию технической навигации на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
По волнам: как коммунальный флот Москвы готовится к сезону навигации
10 апреля, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниСергей СобянинМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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