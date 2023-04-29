https://ria.ru/20230429/flot-1869394763.html

Собянин: к дежурству приступил уникальный коммунальный флот столицы

Собянин: к дежурству приступил уникальный коммунальный флот столицы - РИА Новости, 03.05.2023

Собянин: к дежурству приступил уникальный коммунальный флот столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что коммунальный флот Москвы, в составе которого 30 судов, начал дежурство. РИА Новости, 03.05.2023

2023-04-29T19:10

2023-04-29T19:10

2023-05-03T13:15

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей собянин

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что коммунальный флот Москвы, в составе которого 30 судов, начал дежурство. "С началом навигации к дежурству приступил уникальный коммунальный флот столицы. В его составе 30 судов, которые в межнавигационный период прошли ремонт и подтвердили полную готовность к работе", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Как уточнил мэр, коммунальный флот очищает Москву-реку и Яузу от плавающего мусора, ликвидирует загрязнения воды, удаляет песчаные наносы и иловые отложения в устьях притоков Москвы-реки. Отмечается, что за прошедший год суда собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали 80 загрязнений и извлекли больше 21 тысячи кубических метров грунта со дна. Собянин добавил, что в зимний период на акватории Москвы-реки и Яузы на дежурство выходят коммунальные ледоколы "Риф" и "Норд".

https://ria.ru/20230410/flot-1863722457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы