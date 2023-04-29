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Коптим и жарим: в Москве открылся фестиваль фуд-траков

Коптим и жарим: в Москве открылся фестиваль фуд-траков - РИА Новости, 29.04.2023

Коптим и жарим: в Москве открылся фестиваль фуд-траков

Грудинка прямо с дров, бургеры с крабом и органической говядиной, испанские и чешские сладости: в "Сокольниках" — фестиваль фуд-траков. Еда "с колес" способна... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T08:00

2023-04-29T08:00

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Грудинка прямо с дров, бургеры с крабом и органической говядиной, испанские и чешские сладости: в "Сокольниках" — фестиваль фуд-траков. Еда "с колес" способна удивить гурманов — в фургоне часами коптится мраморная говядина. "Как в Техасе", — говорит повар. Мясо жарят мастера спорта по шашлыкам. О том, что попробовать и во что сыграть в длинные выходные, а также о секретах кухонь на колесах — в материале РИА Новости.Мастер мангального спорта"В этом году фуд-траки вернулись в "Сокольники" после пандемии, до нее фестиваль проводили четыре года подряд", — рассказывает куратор проекта Олег Куланин. Открытая площадка расположена в самом посещаемом месте парка, сразу за главным входом. Нужно лишь чуть пройти вперед — и можно выбирать, чем пообедать или поужинать.Выбор большой. Шашлыки — на любой вкус. Классика: мясо, рыба, курица, еще — овощи, грибы."Уже лет десять, как наша фирма участвует в разных фестивалях. Жарим шашлыки, овощи, рыба у нас собственного приготовления. Есть плов, — рассказывают Ася и Елена из "Славянского гриля". — Работаем с фермерами, и продукты — только российские".Несмотря на то что в пятницу в середине дня посетителей немного и льет дождь, гости парка уже успели попробовать шашлык. Понравилось.Кстати, он тут особенный. "Наша компания называется "Мастер спорта по шашлыкам" — это не просто так, — говорят участницы фестиваля Олеся и Алена. — Работают опытные люди, можно сказать, они стояли у истоков. Помните, в "Сокольниках" были маленькие кафешечки-шашлычные? С тех времен еще!"Повара, по словам девушек, знают малейшие нюансы приготовления мяса. "У каждого своя фишка, которую не разглашают", — объясняют они.Но не только шашлыки тут с секретом. "Попробуйте донеры, они у нас бомбовские! — уверяет Александр из "Стар Донер". — Это что-то типа шаурмы, мы их готовим в разных сырных лавашах, выглядят очень интересно". Компания давно участвует в фестивалях. "Смотрите, сколько наград на нашем фуд-траке, — показывает Александр. — В прошлом году посетили, наверное, фестивалей тридцать-сорок".Бургер с нуляПривлекает внимание зеленый фуд-трак, похожий на огурец. Так и есть: это Cucumber (англ. — "огурец") — проект фермы М2 из деревни Шульгино Волоколамского района. Хозяйство расположено на берегу Рузского водохранилища, еще в конце 2018-го оно получило Органический сертификат на все земли от аккредитованной компании Kiwa (Германия).Теперь там производят примерно 400 наименований продукции. Есть молочный цех, сыроварня, пивоварня, мясная переработка. И даже домики для туристов: можно приехать, остановиться с ночевкой, посетить экскурсии по территории фермы, посмотреть, как все устроено. "Одни коровники у нас дают более пяти тонн молока в сутки", — говорит Александр, менеджер по проекту "Фуд-траки". Их в хозяйстве два, а еще — четыре ресторана в Москве, шесть магазинов и крупный интернет-маркет."Из нашего меню тут, в "Сокольниках", очень рекомендую фирменный бургер с органической говядиной, — предлагает Александр. — Там не просто котлета, а мясо, томленное четыре с половиной часа. Коров сами выращиваем, булка — из нашей пекарни, соусы делаем сами, огурцы, помидоры — из наших теплиц".Получается бургер, сделанный полностью с нуля. Действительно очень вкусный: булка свежайшая, несмотря на несезон, хорошие овощи, соусов ровно столько, сколько нужно, чтобы не забивать остальные ингредиенты. Кажется, идеальный классический образец, но мясо делает его необычным.Король барбекюЕсли хочется уникального копченого мяса — это в Smoked Gorilla Grill. "У нас первый в России фуд-трак со встроенным смокером. То есть мы коптим непосредственно во время фестиваля, — рассказывает специалист по рекламе фирмы Диана. — Кормим посетителей, можно сказать, мясом с дров. Используем только благородные породы дерева".Повар демонстрирует смокер: "Такой же, как в США, так коптят в Техасе. Все на дубовых дровах, технология медленного копчения — нужно шесть-двенадцать часов".Сейчас там готовится брискет. Диана вместе с мастером открывают смокер. Мясо выглядит отменно, но пока не дошло: нужно еще часа четыре."Мраморная говяжья грудинка, король барбекю! Из специй — только соль и перец, — объясняет Диана. — Будем предлагать и как ассорти — с ребрами, колбасками, салатом, и отдельно — как самостоятельное блюдо".Кстати, этот фуд-трак для фестивалей готовит уникальное меню. Например, на Масленице, которая проходила в этом году в "Этномире", подавали блины. "Пекли их сами и фаршировали рваной говядиной. Она шесть-восемь часов коптилась в смокере", — говорит Диана.Это самое вкусноеБольшой интерес у гостей вызывает Mr. Сrab. Еще бы: морепродукты с Дальнего Востока. Тут и бургеры с крабом, и пельмени с ним же и с гребешками. Даже наггетсы из осьминогов. Меню обширное — есть и креветки, и лангустины, и улитки. "Очень советую бургер с крабом или краба в пите — это самое вкусное!" — уверяет шеф-повар Ярослав.Есть и десерты. "Кухня у нас чешская и испанская, — рассказывает Александр из "Чуррос & Трдельник". — Оба блюда сладкие, так что сочетаются между собой. Сейчас, правда, только чуррос: есть с карамелью, с шоколадом, с клубникой — на выбор".Он добавляет, что сам предпочитает с шоколадом и всем его советует.На фестивале не только едят. Вчера сцена пустовала, но сегодня, 30 апреля и 1 мая с 17:00 до 22:00 планируется выступление кавер-группы. Еще одна фишка — игры. "Мы проведем турнир дворовых игр, — говорит Олег Куланин. — Одна из них — в банки, еще "резиночка", "камень-ножницы-бумага", вышибалы. То есть то, во что мы играли в детстве".Соревнование состоится сегодня. Игры в 14, 16, 18 часов, а в 20:00 — финал. Победитель получит ценный приз — гриль. Будут и другие состязания. Если не получится поучаствовать, возможность еще представится. Фестиваль фуд-траков в "Сокольниках" пройдет в июле и августе.

https://ria.ru/20230408/retsepty-1863788101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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