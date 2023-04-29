https://ria.ru/20230429/drg-1868702006.html
ВС России пресекли действия четырех украинских ДРГ
ВС России пресекли действия четырех украинских ДРГ - РИА Новости, 29.04.2023
ВС России пресекли действия четырех украинских ДРГ
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 145 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T14:24
2023-04-29T14:24
2023-04-29T14:32
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832727867_0:56:3194:1853_1920x0_80_0_0_3d3540dd95689a17234eee31c54bc168.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 145 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Каменка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Артемовка, Тимковка, Синьковка и Котляровка пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили более 70 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, автомобиль с боеприпасами, два пикапа, а также одна гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Островское Луганской народной республики, Терны, Торское, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики."Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230429/ukraina-1868683847.html
https://ria.ru/20230428/ukraina-1868332809.html
россия
украина
луганская народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/13/1832727867_463:0:3194:2048_1920x0_80_0_0_1435639058f0509d0e29072cf364ea17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Киев
ВС России пресекли действия четырех украинских ДРГ
ВСУ потеряли около 145 человек на купянском и краснолиманском направлениях