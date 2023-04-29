https://ria.ru/20230429/drg-1868702006.html

ВС России пресекли действия четырех украинских ДРГ

ВС России пресекли действия четырех украинских ДРГ - РИА Новости, 29.04.2023

ВС России пресекли действия четырех украинских ДРГ

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 145 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T14:24

2023-04-29T14:24

2023-04-29T14:32

специальная военная операция на украине

россия

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киев

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 145 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Каменка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. В районах населенных пунктов Артемовка, Тимковка, Синьковка и Котляровка пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили более 70 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, автомобиль с боеприпасами, два пикапа, а также одна гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Островское Луганской народной республики, Терны, Торское, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики."Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230429/ukraina-1868683847.html

https://ria.ru/20230428/ukraina-1868332809.html

россия

украина

луганская народная республика

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, киев