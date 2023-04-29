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Еще один человек пострадал при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/donetsk-1868739792.html
Еще один человек пострадал при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Еще один человек пострадал при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 29.04.2023
Еще один человек пострадал при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Еще один человек пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T17:59
2023-04-29T17:59
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донбасс
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Еще один человек пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба Минздрава ДНР сообщала РИА Новости, что после обстрела Донецка пострадал один мирный житель. Массированные обстрелы Донецка продолжаются вторые сутки. В пятницу, 28 апреля, в результате удара по центру города загорелся автобус с пассажирами. Всего за прошлые сутки от ударов артиллерии украинских войск в городе погибли девять человек, среди них ребенок. Повреждение получил Республиканский травматологический центр, двое его сотрудников пострадали.
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происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донбасс
Еще один человек пострадал при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Мэр Кулемзин: мужчина и женщина пострадали при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Еще один человек пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-служба Минздрава ДНР сообщала РИА Новости, что после обстрела Донецка пострадал один мирный житель.
«
"По уточнённой информации, в результате дневного обстрела Петровского района пострадали два мирных жителя — женщина 1944 года рождения и мужчина 1982 года рождения", - написал Кулемзин.
Массированные обстрелы Донецка продолжаются вторые сутки. В пятницу, 28 апреля, в результате удара по центру города загорелся автобус с пассажирами. Всего за прошлые сутки от ударов артиллерии украинских войск в городе погибли девять человек, среди них ребенок. Повреждение получил Республиканский травматологический центр, двое его сотрудников пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Донбасс
 
 
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