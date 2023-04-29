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Еще один человек пострадал при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Еще один человек пострадал при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 29.04.2023

Еще один человек пострадал при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Еще один человек пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T17:59

2023-04-29T17:59

2023-04-29T17:59

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

алексей кулемзин (донецк)

донбасс

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Еще один человек пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Ранее пресс-служба Минздрава ДНР сообщала РИА Новости, что после обстрела Донецка пострадал один мирный житель. Массированные обстрелы Донецка продолжаются вторые сутки. В пятницу, 28 апреля, в результате удара по центру города загорелся автобус с пассажирами. Всего за прошлые сутки от ударов артиллерии украинских войск в городе погибли девять человек, среди них ребенок. Повреждение получил Республиканский травматологический центр, двое его сотрудников пострадали.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, алексей кулемзин (донецк), донбасс