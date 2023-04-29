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Украинские войска обстреляли из РСЗО Ленинский район Донецка
Украинские войска обстреляли из РСЗО Ленинский район Донецка - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО Ленинский район Донецка
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:12
2023-04-29T15:12
2023-04-29T15:12
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.30 выпустили две ракеты из РСЗО по Ленинскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в ходе обстрела повреждены жилые дома, также сообщается о "прилетах" у школы №42.Информации о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии соприкосновения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли из РСЗО Ленинский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО по Ленинскому району Донецка