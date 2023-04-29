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Украинские войска обстреляли из РСЗО Ленинский район Донецка

Украинские войска обстреляли из РСЗО Ленинский район Донецка - РИА Новости, 29.04.2023

Украинские войска обстреляли из РСЗО Ленинский район Донецка

представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T15:12

2023-04-29T15:12

2023-04-29T15:12

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска в 14.30 выпустили две ракеты из РСЗО по Ленинскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в ходе обстрела повреждены жилые дома, также сообщается о "прилетах" у школы №42.Информации о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.Ленинский район расположен на юге Донецка и достаточно удален от линии соприкосновения.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донбасс