https://ria.ru/20230429/donbass-1868701269.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку
Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T14:18
2023-04-29T14:18
2023-04-29T14:18
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, в 13.00 ведомство зафиксировало обстрел поселка Владимировка, в ходе которого было выпущено семь снарядов того же калибра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Владимировка расположен менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Владимировку
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости.
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщили в Telegram-канале
представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.20 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 13.30 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, в 13.00 ведомство зафиксировало обстрел поселка Владимировка, в ходе которого было выпущено семь снарядов того же калибра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Владимировка расположен менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.