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Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/donbass-1868701269.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку
Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку - РИА Новости, 29.04.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T14:18
2023-04-29T14:18
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, в 13.00 ведомство зафиксировало обстрел поселка Владимировка, в ходе которого было выпущено семь снарядов того же калибра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Владимировка расположен менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Владимировку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда ВСУ в Донецке
Осколки снаряда ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.20 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 13.30 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, в 13.00 ведомство зафиксировало обстрел поселка Владимировка, в ходе которого было выпущено семь снарядов того же калибра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Владимировка расположен менее чем в 10 километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 апреля, 16:55
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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