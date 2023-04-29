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В деревню Логоушка вернули подачу газа и электричества после пожара - РИА Новости, 29.04.2023
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20:50 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/derevnya-1868770773.html
В деревню Логоушка вернули подачу газа и электричества после пожара
В деревню Логоушка вернули подачу газа и электричества после пожара - РИА Новости, 29.04.2023
В деревню Логоушка вернули подачу газа и электричества после пожара
Газо- и электроснабжение восстановлено в деревне Логоушка в Курганской области, где в четверг произошел крупный пожар, сообщила в субботу заместитель... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T20:50
2023-04-29T20:50
происшествия
курганская область
россия
вадим шумков
природные пожары в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Газо- и электроснабжение восстановлено в деревне Логоушка в Курганской области, где в четверг произошел крупный пожар, сообщила в субботу заместитель губернатора региона Оксана Куташи. Как сообщал МЧС РФ, пожар в деревне Логоушка полностью ликвидирован в субботу. "По информации "Газпром межрегионгаз Курган", в Логоушке восстановлена подача газа. Также коллеги сообщили, что восстановлено электроснабжение. Проживающие в Сычёвском психоневрологическом интернате, которые на время пожара были превентивно эвакуированы в соцучреждение в Кипель, сегодня вернулись в свой интернат", - написала Куташи в своем телеграм-канале. Ранее курганский губернатор Вадим Шумков подписал постановление о введении с 28 апреля режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров. Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже отмечалось, что от пожара пострадали почти 80 строений. Как сообщал глава региона, погибла женщина 1935 года рождения - она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами.
https://ria.ru/20230428/pozhar-1868626729.html
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происшествия, курганская область, россия, вадим шумков, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курганская область, Россия, Вадим Шумков, Природные пожары в России, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В деревню Логоушка вернули подачу газа и электричества после пожара

В деревню Логоушка Курганской области после пожара вернули подачу газа и электроснабжения

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкАвтомобиль МЧС в населенном пункте Логоушка в Курганской области (скриншот видео)
Автомобиль МЧС в населенном пункте Логоушка в Курганской области (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
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Автомобиль МЧС в населенном пункте Логоушка в Курганской области (скриншот видео)
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Газо- и электроснабжение восстановлено в деревне Логоушка в Курганской области, где в четверг произошел крупный пожар, сообщила в субботу заместитель губернатора региона Оксана Куташи.
Как сообщал МЧС РФ, пожар в деревне Логоушка полностью ликвидирован в субботу.
"По информации "Газпром межрегионгаз Курган", в Логоушке восстановлена подача газа. Также коллеги сообщили, что восстановлено электроснабжение. Проживающие в Сычёвском психоневрологическом интернате, которые на время пожара были превентивно эвакуированы в соцучреждение в Кипель, сегодня вернулись в свой интернат", - написала Куташи в своем телеграм-канале.
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Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже отмечалось, что от пожара пострадали почти 80 строений. Как сообщал глава региона, погибла женщина 1935 года рождения - она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами.
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ПроисшествияКурганская областьРоссияВадим ШумковПриродные пожары в РоссииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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