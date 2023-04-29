https://ria.ru/20230429/derevnya-1868770773.html

В деревню Логоушка вернули подачу газа и электричества после пожара

В деревню Логоушка вернули подачу газа и электричества после пожара - РИА Новости, 29.04.2023

В деревню Логоушка вернули подачу газа и электричества после пожара

Газо- и электроснабжение восстановлено в деревне Логоушка в Курганской области, где в четверг произошел крупный пожар, сообщила в субботу заместитель... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T20:50

2023-04-29T20:50

2023-04-29T20:50

происшествия

курганская область

россия

вадим шумков

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Газо- и электроснабжение восстановлено в деревне Логоушка в Курганской области, где в четверг произошел крупный пожар, сообщила в субботу заместитель губернатора региона Оксана Куташи. Как сообщал МЧС РФ, пожар в деревне Логоушка полностью ликвидирован в субботу. "По информации "Газпром межрегионгаз Курган", в Логоушке восстановлена подача газа. Также коллеги сообщили, что восстановлено электроснабжение. Проживающие в Сычёвском психоневрологическом интернате, которые на время пожара были превентивно эвакуированы в соцучреждение в Кипель, сегодня вернулись в свой интернат", - написала Куташи в своем телеграм-канале. Ранее курганский губернатор Вадим Шумков подписал постановление о введении с 28 апреля режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за лесных пожаров. Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже отмечалось, что от пожара пострадали почти 80 строений. Как сообщал глава региона, погибла женщина 1935 года рождения - она была эвакуирована, но вернулась самостоятельно в уже горевший дом за документами.

https://ria.ru/20230428/pozhar-1868626729.html

https://ria.ru/20230428/khotsenko-1868596271.html

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происшествия, курганская область, россия, вадим шумков, природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)