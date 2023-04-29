https://ria.ru/20230429/artilleriya-1868648341.html

Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец

Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец - РИА Новости, 29.04.2023

Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец

Украинская артиллерия из-за активного наступления ВС России вынуждена располагаться рядом с линией боевого соприкосновения, где становится легкой мишенью,... РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T06:16

2023-04-29T06:16

2023-04-29T09:14

специальная военная операция на украине

украина

донбасс

россия

безопасность

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ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Украинская артиллерия из-за активного наступления ВС России вынуждена располагаться рядом с линией боевого соприкосновения, где становится легкой мишенью, рассказал РИА Новости российский боец с позывным "Кречет", боец реактивного дивизиона Первого армейского корпуса. На Авдеевском направлении украинское артиллерийское орудие удалось уничтожить всего в трех километрах от линии боевого соприкосновения. Видео поражения есть у РИА Новости. Их легко засечь, несмотря на попытки замаскироваться, и не составляет труда нанести им огневое поражение, подчеркнул собеседник агентства."На видео можете видеть, как прекрасно с этим справляется наш "Град". Похоже, что порох рванул, задымило серьезно", — добавил он.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230429/drony-1868647735.html

https://ria.ru/20230429/artilleriya-1868645729.html

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Кадры уничтожения артиллерии ВСУ в трех километрах от линии боевого соприкосновения Кадры уничтожения артиллерии ВСУ в трех километрах от линии боевого соприкосновения 2023-04-29T06:16 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, донбасс, россия, безопасность