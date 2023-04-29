https://ria.ru/20230429/artilleriya-1868648341.html
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец - РИА Новости, 29.04.2023
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец
Украинская артиллерия из-за активного наступления ВС России вынуждена располагаться рядом с линией боевого соприкосновения, где становится легкой мишенью,... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T06:16
2023-04-29T06:16
2023-04-29T09:14
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
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безопасность
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ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Украинская артиллерия из-за активного наступления ВС России вынуждена располагаться рядом с линией боевого соприкосновения, где становится легкой мишенью, рассказал РИА Новости российский боец с позывным "Кречет", боец реактивного дивизиона Первого армейского корпуса. На Авдеевском направлении украинское артиллерийское орудие удалось уничтожить всего в трех километрах от линии боевого соприкосновения. Видео поражения есть у РИА Новости. Их легко засечь, несмотря на попытки замаскироваться, и не составляет труда нанести им огневое поражение, подчеркнул собеседник агентства."На видео можете видеть, как прекрасно с этим справляется наш "Град". Похоже, что порох рванул, задымило серьезно", — добавил он.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230429/drony-1868647735.html
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Кадры уничтожения артиллерии ВСУ в трех километрах от линии боевого соприкосновения
Кадры уничтожения артиллерии ВСУ в трех километрах от линии боевого соприкосновения
2023-04-29T06:16
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украина, донбасс, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донбасс, Россия, Безопасность
Украинская артиллерия становится легкой мишенью, заявил российский боец
Российский военнослужащий: артиллерия ВСУ вынуждена располагаться у линии соприкосновения
ДОНЕЦК, 29 апр — РИА Новости. Украинская артиллерия из-за активного наступления ВС России вынуждена располагаться рядом с линией боевого соприкосновения, где становится легкой мишенью, рассказал РИА Новости российский боец с позывным "Кречет", боец реактивного дивизиона Первого армейского корпуса.
На Авдеевском направлении украинское артиллерийское орудие удалось уничтожить всего в трех километрах от линии боевого соприкосновения. Видео поражения есть у РИА Новости.
«
"Из-за активных наступательных действий российской армии и необходимости поражать наши приходящие подкрепления, да и бороться с нашими установками, украинские артиллеристы вынуждены располагать свои стволы совсем рядом с фронтом, где сами становятся легкими мишенями", — рассказал "Кречет".
Их легко засечь, несмотря на попытки замаскироваться, и не составляет труда нанести им огневое поражение, подчеркнул собеседник агентства.
Российский беспилотник сбил украинский дрон под Авдеевкой
"На видео можете видеть, как прекрасно с этим справляется наш "Град". Похоже, что порох рванул, задымило серьезно", — добавил он.
Россия
с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине
. Президент Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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