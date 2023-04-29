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В Артемовске пытались установить контейнеры с неизвестным химвеществом - РИА Новости, 29.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:55 29.04.2023 (обновлено: 23:28 29.04.2023)
https://ria.ru/20230429/artemovsk-1868778380.html
В Артемовске пытались установить контейнеры с неизвестным химвеществом
В Артемовске пытались установить контейнеры с неизвестным химвеществом - РИА Новости, 29.04.2023
В Артемовске пытались установить контейнеры с неизвестным химвеществом
Украинские военные специалисты пытались установить в Артемовске контейнеры с неизвестным химическим веществом, сообщается в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера". РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T21:55
2023-04-29T23:28
специальная военная операция на украине
артемовск
горловка
донбасс
в мире
вооруженные силы украины
евгений пригожин
денис пушилин
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украинские военные специалисты пытались установить в Артемовске контейнеры с неизвестным химическим веществом, сообщается в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера". "На западе Артемовска специалисты противника в полной химической защите и противогазах устанавливали перед передним краем контейнеры с неустановленными химическими веществами. Эта группа была полностью уничтожена", — говорится в заявлении. Артемовск расположен к северу от Горловки. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. На минувшей неделе глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сейчас ВСУ находятся в оперативном окружении. Как, в свою очередь, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую украинская армия могла использовать для подвоза амуниции и резервов. При этом противник все равно еще имеет возможность перемещаться полями полями и под обстрелами, добавил он.Как накануне сообщило министерство обороны, группировка "Юг" российских войск сорвала украинские контратаки на Артемовск из районов Часова Яра, Калинина и Красного, а штурмовые отряды продолжают уничтожать противника на западных окраинах города.
https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868152248.html
артемовск
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артемовск, горловка, донбасс, в мире, вооруженные силы украины, евгений пригожин, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Горловка, Донбасс, В мире, Вооруженные силы Украины, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
В Артемовске пытались установить контейнеры с неизвестным химвеществом

Разгрузка Вагнера: ВСУ пытались установить в Артемовске контейнеры с химвеществом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНа одной из улиц Артемовска
На одной из улиц Артемовска - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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На одной из улиц Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украинские военные специалисты пытались установить в Артемовске контейнеры с неизвестным химическим веществом, сообщается в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера".
"На западе Артемовска специалисты противника в полной химической защите и противогазах устанавливали перед передним краем контейнеры с неустановленными химическими веществами. Эта группа была полностью уничтожена", — говорится в заявлении.
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Артемовск расположен к северу от Горловки. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.
На минувшей неделе глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сейчас ВСУ находятся в оперативном окружении. Как, в свою очередь, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую украинская армия могла использовать для подвоза амуниции и резервов. При этом противник все равно еще имеет возможность перемещаться полями полями и под обстрелами, добавил он.
Как накануне сообщило министерство обороны, группировка "Юг" российских войск сорвала украинские контратаки на Артемовск из районов Часова Яра, Калинина и Красного, а штурмовые отряды продолжают уничтожать противника на западных окраинах города.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскГорловкаДонбассВ миреВооруженные силы УкраиныЕвгений ПригожинДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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