https://ria.ru/20230429/artemovsk-1868778380.html
В Артемовске пытались установить контейнеры с неизвестным химвеществом
В Артемовске пытались установить контейнеры с неизвестным химвеществом - РИА Новости, 29.04.2023
В Артемовске пытались установить контейнеры с неизвестным химвеществом
Украинские военные специалисты пытались установить в Артемовске контейнеры с неизвестным химическим веществом, сообщается в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера". РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T21:55
2023-04-29T21:55
2023-04-29T23:28
специальная военная операция на украине
артемовск
горловка
донбасс
в мире
вооруженные силы украины
евгений пригожин
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867509555_0:456:2831:2048_1920x0_80_0_0_3defa54403471c5df5fc967c13c31aab.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украинские военные специалисты пытались установить в Артемовске контейнеры с неизвестным химическим веществом, сообщается в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера". "На западе Артемовска специалисты противника в полной химической защите и противогазах устанавливали перед передним краем контейнеры с неустановленными химическими веществами. Эта группа была полностью уничтожена", — говорится в заявлении. Артемовск расположен к северу от Горловки. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. На минувшей неделе глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сейчас ВСУ находятся в оперативном окружении. Как, в свою очередь, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую украинская армия могла использовать для подвоза амуниции и резервов. При этом противник все равно еще имеет возможность перемещаться полями полями и под обстрелами, добавил он.Как накануне сообщило министерство обороны, группировка "Юг" российских войск сорвала украинские контратаки на Артемовск из районов Часова Яра, Калинина и Красного, а штурмовые отряды продолжают уничтожать противника на западных окраинах города.
https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868152248.html
артемовск
горловка
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867509555_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_e49cd636d1c0c67be7651e547223d83d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артемовск, горловка, донбасс, в мире, вооруженные силы украины, евгений пригожин, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Горловка, Донбасс, В мире, Вооруженные силы Украины, Евгений Пригожин, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
В Артемовске пытались установить контейнеры с неизвестным химвеществом
Разгрузка Вагнера: ВСУ пытались установить в Артемовске контейнеры с химвеществом