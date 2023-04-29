https://ria.ru/20230429/artemovsk-1868778380.html

В Артемовске пытались установить контейнеры с неизвестным химвеществом

В Артемовске пытались установить контейнеры с неизвестным химвеществом - РИА Новости, 29.04.2023

В Артемовске пытались установить контейнеры с неизвестным химвеществом

Украинские военные специалисты пытались установить в Артемовске контейнеры с неизвестным химическим веществом, сообщается в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера". РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T21:55

2023-04-29T21:55

2023-04-29T23:28

специальная военная операция на украине

артемовск

горловка

донбасс

в мире

вооруженные силы украины

евгений пригожин

денис пушилин

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украинские военные специалисты пытались установить в Артемовске контейнеры с неизвестным химическим веществом, сообщается в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера". "На западе Артемовска специалисты противника в полной химической защите и противогазах устанавливали перед передним краем контейнеры с неустановленными химическими веществами. Эта группа была полностью уничтожена", — говорится в заявлении. Артемовск расположен к северу от Горловки. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои. На минувшей неделе глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что сейчас ВСУ находятся в оперативном окружении. Как, в свою очередь, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, российские военные взяли под огневой контроль участок трассы на Хромово — последнюю дорогу, которую украинская армия могла использовать для подвоза амуниции и резервов. При этом противник все равно еще имеет возможность перемещаться полями полями и под обстрелами, добавил он.Как накануне сообщило министерство обороны, группировка "Юг" российских войск сорвала украинские контратаки на Артемовск из районов Часова Яра, Калинина и Красного, а штурмовые отряды продолжают уничтожать противника на западных окраинах города.

https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868152248.html

артемовск

горловка

донбасс

донецкая народная республика

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артемовск, горловка, донбасс, в мире, вооруженные силы украины, евгений пригожин, денис пушилин, донецкая народная республика