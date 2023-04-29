https://ria.ru/20230429/artemovsk-1868773818.html

Пригожин сообщил о продвижении бойцов в Артемовске

Пригожин сообщил о продвижении бойцов в Артемовске - РИА Новости, 29.04.2023

Пригожин сообщил о продвижении бойцов в Артемовске

Бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись в Артемовске на 100-150 метров, сообщил глава группы Евгений Пригожин в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T21:11

2023-04-29T21:11

2023-04-29T22:03

специальная военная операция на украине

артемовск

чвк "вагнер"

евгений пригожин

россия

донбасс

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись в Артемовске на 100-150 метров, сообщил глава группы Евгений Пригожин в Telegram-канале.Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230428/artemovsk-1868484904.html

артемовск

россия

донбасс

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артемовск, чвк "вагнер", евгений пригожин, россия, донбасс