https://ria.ru/20230429/artemovsk-1868701422.html

Российские войска сорвали украинские контратаки на Артемовск

Российские войска сорвали украинские контратаки на Артемовск - РИА Новости, 29.04.2023

Российские войска сорвали украинские контратаки на Артемовск

Группировка "Юг" ВС РФ сорвала украинские контратаки на Артемовск из районов Часова Яра, Калинина и Красного в ДНР, штурмовые отряды, в свою очередь, продолжают РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T14:19

2023-04-29T14:19

2023-04-29T14:30

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

безопасность

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Группировка "Юг" ВС РФ сорвала украинские контратаки на Артемовск из районов Часова Яра, Калинина и Красного в ДНР, штурмовые отряды, в свою очередь, продолжают уничтожать противника на западных окраинах города, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника на западных окраинах города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам с флангов. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Южной" группировки войск пресечены попытки противника контратаковать из районов населенных пунктов Часов Яр, Калинина и Красное Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.

артемовск

россия

донецкая народная республика

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артемовск, россия, безопасность, в мире, донецкая народная республика