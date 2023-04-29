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Российские войска сорвали украинские контратаки на Артемовск
Российские войска сорвали украинские контратаки на Артемовск - РИА Новости, 29.04.2023
Российские войска сорвали украинские контратаки на Артемовск
Группировка "Юг" ВС РФ сорвала украинские контратаки на Артемовск из районов Часова Яра, Калинина и Красного в ДНР, штурмовые отряды, в свою очередь, продолжают РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T14:19
2023-04-29T14:19
2023-04-29T14:30
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
безопасность
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Группировка "Юг" ВС РФ сорвала украинские контратаки на Артемовск из районов Часова Яра, Калинина и Красного в ДНР, штурмовые отряды, в свою очередь, продолжают уничтожать противника на западных окраинах города, сообщили в субботу в Минобороны России."На донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника на западных окраинах города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам с флангов. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Южной" группировки войск пресечены попытки противника контратаковать из районов населенных пунктов Часов Яр, Калинина и Красное Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
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артемовск, россия, безопасность, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Безопасность, В мире, Донецкая Народная Республика
Российские войска сорвали украинские контратаки на Артемовск
Минобороны: российские войска сорвали украинские контратаки на Артемовск