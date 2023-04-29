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В Анапе нашли древнее захоронение племени синдов - РИА Новости, 29.04.2023
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Культура
 
05:40 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/arkheologiya-1868548486.html
В Анапе нашли древнее захоронение племени синдов
В Анапе нашли древнее захоронение племени синдов - РИА Новости, 29.04.2023
В Анапе нашли древнее захоронение племени синдов
РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T05:40
2023-04-29T05:40
культура
новости культуры
археология
анапа
краснодарский край
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Анапе нашли древнее захоронение. Оно датируется VII-VI веками до нашей эры, рассказывает пресс-служба администрации Краснодарского края. "Исследователи отождествляют его с племенами синдов, упоминавшихся античными авторами", — говорится в сообщении.По словам вице-губернатора Краснодарского края Романа Лузинова, раскопки проводят в ходе строительства магистрального газопровода Анапа – Тамань. Сейчас изучено 24 захоронения. Их совершили в обложенных камнями грунтовых ямах. Обнаружили и погребальный инвентарь: к примеру, лепную керамическую посуду. Также раскопали железные серпы, бронзовые браслеты, глиняные пряслица, серьги, бронзовые браслеты, фрагменты украшений одежды. В захоронениях воинов были ножи, топор, наконечники копий и кинжал.
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анапа
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новости культуры, археология, анапа, краснодарский край
Культура, Новости культуры, Археология, Анапа, Краснодарский край
В Анапе нашли древнее захоронение племени синдов

В Анапе при строительстве газопровода нашли древнее захоронение племени синдов

© Фото : Администрация Краснодарского края Анапе археологи ведут раскопки древнего захоронения раннего железного века
 Анапе археологи ведут раскопки древнего захоронения раннего железного века - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© Фото : Администрация Краснодарского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Анапе нашли древнее захоронение. Оно датируется VII-VI веками до нашей эры, рассказывает пресс-служба администрации Краснодарского края.
"Исследователи отождествляют его с племенами синдов, упоминавшихся античными авторами", — говорится в сообщении.
© Фото : Администрация Краснодарского края

В Анапе археологи ведут раскопки древнего захоронения раннего железного века

 Анапе археологи ведут раскопки древнего захоронения раннего железного века

В Анапе археологи ведут раскопки древнего захоронения раннего железного века

© Фото : Администрация Краснодарского края
1 из 3
© Фото : Администрация Краснодарского края

Раскопки древнего захоронения раннего железного века

 Анапе археологи ведут раскопки древнего захоронения раннего железного века

Раскопки древнего захоронения раннего железного века

© Фото : Администрация Краснодарского края
2 из 3
© Фото : Администрация Краснодарского края

Раскопки древнего захоронения раннего железного века в Анапе

 Анапе археологи ведут раскопки древнего захоронения раннего железного века

Раскопки древнего захоронения раннего железного века в Анапе

© Фото : Администрация Краснодарского края
3 из 3

В Анапе археологи ведут раскопки древнего захоронения раннего железного века

© Фото : Администрация Краснодарского края
1 из 3

Раскопки древнего захоронения раннего железного века

© Фото : Администрация Краснодарского края
2 из 3

Раскопки древнего захоронения раннего железного века в Анапе

© Фото : Администрация Краснодарского края
3 из 3
По словам вице-губернатора Краснодарского края Романа Лузинова, раскопки проводят в ходе строительства магистрального газопровода Анапа – Тамань.
«
"Исследуемый памятник археологии представляет безусловный интерес для изучения первых контактов древнего населения черноморского побережья Кавказа с античной цивилизацией", — уточняет Лузинов.
Сейчас изучено 24 захоронения. Их совершили в обложенных камнями грунтовых ямах. Обнаружили и погребальный инвентарь: к примеру, лепную керамическую посуду.
Также раскопали железные серпы, бронзовые браслеты, глиняные пряслица, серьги, бронзовые браслеты, фрагменты украшений одежды. В захоронениях воинов были ножи, топор, наконечники копий и кинжал.
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