https://ria.ru/20230429/arkheologiya-1868548486.html

В Анапе нашли древнее захоронение племени синдов

В Анапе нашли древнее захоронение племени синдов - РИА Новости, 29.04.2023

В Анапе нашли древнее захоронение племени синдов

РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T05:40

2023-04-29T05:40

2023-04-29T05:40

культура

новости культуры

археология

анапа

краснодарский край

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Анапе нашли древнее захоронение. Оно датируется VII-VI веками до нашей эры, рассказывает пресс-служба администрации Краснодарского края. "Исследователи отождествляют его с племенами синдов, упоминавшихся античными авторами", — говорится в сообщении.По словам вице-губернатора Краснодарского края Романа Лузинова, раскопки проводят в ходе строительства магистрального газопровода Анапа – Тамань. Сейчас изучено 24 захоронения. Их совершили в обложенных камнями грунтовых ямах. Обнаружили и погребальный инвентарь: к примеру, лепную керамическую посуду. Также раскопали железные серпы, бронзовые браслеты, глиняные пряслица, серьги, бронзовые браслеты, фрагменты украшений одежды. В захоронениях воинов были ножи, топор, наконечники копий и кинжал.

https://ria.ru/20230426/arkheologiya-1867558450.html

анапа

краснодарский край

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, анапа, краснодарский край