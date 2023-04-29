В Анапе нашли древнее захоронение племени синдов
В Анапе при строительстве газопровода нашли древнее захоронение племени синдов
© Фото : Администрация Краснодарского края Анапе археологи ведут раскопки древнего захоронения раннего железного века
© Фото : Администрация Краснодарского края
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Анапе нашли древнее захоронение. Оно датируется VII-VI веками до нашей эры, рассказывает пресс-служба администрации Краснодарского края.
"Исследователи отождествляют его с племенами синдов, упоминавшихся античными авторами", — говорится в сообщении.
© Фото : Администрация Краснодарского края
В Анапе археологи ведут раскопки древнего захоронения раннего железного века
В Анапе археологи ведут раскопки древнего захоронения раннего железного века
© Фото : Администрация Краснодарского края
1 из 3
© Фото : Администрация Краснодарского края
Раскопки древнего захоронения раннего железного века
Раскопки древнего захоронения раннего железного века
© Фото : Администрация Краснодарского края
2 из 3
© Фото : Администрация Краснодарского края
Раскопки древнего захоронения раннего железного века в Анапе
Раскопки древнего захоронения раннего железного века в Анапе
© Фото : Администрация Краснодарского края
3 из 3
В Анапе археологи ведут раскопки древнего захоронения раннего железного века
© Фото : Администрация Краснодарского края
1 из 3
Раскопки древнего захоронения раннего железного века
© Фото : Администрация Краснодарского края
2 из 3
Раскопки древнего захоронения раннего железного века в Анапе
© Фото : Администрация Краснодарского края
3 из 3
По словам вице-губернатора Краснодарского края Романа Лузинова, раскопки проводят в ходе строительства магистрального газопровода Анапа – Тамань.
«
"Исследуемый памятник археологии представляет безусловный интерес для изучения первых контактов древнего населения черноморского побережья Кавказа с античной цивилизацией", — уточняет Лузинов.
Сейчас изучено 24 захоронения. Их совершили в обложенных камнями грунтовых ямах. Обнаружили и погребальный инвентарь: к примеру, лепную керамическую посуду.
Также раскопали железные серпы, бронзовые браслеты, глиняные пряслица, серьги, бронзовые браслеты, фрагменты украшений одежды. В захоронениях воинов были ножи, топор, наконечники копий и кинжал.