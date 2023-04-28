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Во Владимирской области ввели запрет на использование гражданских дронов
Во Владимирской области ввели запрет на использование гражданских дронов - РИА Новости, 28.04.2023
Во Владимирской области ввели запрет на использование гражданских дронов
Запрет на использование гражданских беспилотников введен до особого распоряжения во Владимирской области в целях усиления охраны общественного порядка, следует... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:25
2023-04-28T12:25
2023-04-28T12:25
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 28 апр – РИА Новости. Запрет на использование гражданских беспилотников введен до особого распоряжения во Владимирской области в целях усиления охраны общественного порядка, следует из указа губернатора Александра Авдеева. "Запретить до особого распоряжения на территории Владимирской области использование беспилотных гражданских воздушных судов, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства", - говорится в указе губернатора от 27 апреля, опубликованном на портале правовой информации. Отмечается, что решение не касается беспилотников, используемых органами власти, организациями, выполняющими государственный оборонный заказ или обеспечивающими контроль и функционирование объектов инфраструктуры. Указ принят "в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности" на территории региона.
https://ria.ru/20230404/bespilotniki-1862963326.html
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владимирская область
Во Владимирской области ввели запрет на использование гражданских дронов
Во Владимирской области ввели запрет на использование гражданских беспилотников
РЯЗАНЬ, 28 апр – РИА Новости.
Запрет на использование гражданских беспилотников введен до особого распоряжения во Владимирской области в целях усиления охраны общественного порядка, следует из указа
губернатора Александра Авдеева.
"Запретить до особого распоряжения на территории Владимирской области использование беспилотных гражданских воздушных судов, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства", - говорится в указе губернатора от 27 апреля, опубликованном на портале правовой информации.
Отмечается, что решение не касается беспилотников, используемых органами власти, организациями, выполняющими государственный оборонный заказ или обеспечивающими контроль и функционирование объектов инфраструктуры. Указ принят "в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности" на территории региона.
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