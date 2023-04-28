https://ria.ru/20230428/zakon-1868509621.html
Путин подписал закон о наказании за содействие противозаконным решениям
Путин подписал закон о наказании за содействие противозаконным решениям - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон о наказании за содействие противозаконным решениям
Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы сроком до 5 лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:12
2023-04-28T16:12
2023-04-28T16:12
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы сроком до 5 лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует РФ или решений об уголовном преследовании российских военных или должностных лиц. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. УК РФ дополняется новой статьей 284.3 "Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов". Так, за содействие в исполнении решений таких организаций, а также решений об уголовном преследовании российских должностных лиц или военных, последует наказание от 300 тысяч рублей до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
https://ria.ru/20230428/lizing-1868507379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин подписал закон о наказании за содействие противозаконным решениям
Путин подписал закон о наказании за содействие решениям, противоречащим законам России