https://ria.ru/20230428/zakon-1868502429.html

Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии и терроризм

Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии и терроризм - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии и терроризм

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:05

2023-04-28T16:05

2023-04-28T16:07

владимир путин

россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.За диверсии предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы (прежде было до 15 лет). Кроме того, усиливается ответственность по ряду "антитеррористических" статей УК - ужесточается ответственность за международный терроризм, предлагается наказывать по статье от 12 лет лишения свободы (прежде от 10). Ужесточается ответственность и по статье 205 УК РФ "Террористический акт" - максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы (прежде - 15 лет).Ужесточается наказание и за участие в террористических сообществах (205.4 УК РФ) - их членам будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (по прежним нормам - от 5 до 10 лет), и за содействие террористической деятельности (205.1 УК РФ) - минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений вырос до 7 лет (ранее от 5 до 15 лет).

https://ria.ru/20230428/diversiya-1868476156.html

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владимир путин, россия