https://ria.ru/20230428/zakon-1868502429.html
Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии и терроризм
Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии и терроризм - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии и терроризм
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:05
2023-04-28T16:05
2023-04-28T16:07
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_8a4d1163f31043d8d5c578984d5ce399.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.За диверсии предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы (прежде было до 15 лет). Кроме того, усиливается ответственность по ряду "антитеррористических" статей УК - ужесточается ответственность за международный терроризм, предлагается наказывать по статье от 12 лет лишения свободы (прежде от 10). Ужесточается ответственность и по статье 205 УК РФ "Террористический акт" - максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы (прежде - 15 лет).Ужесточается наказание и за участие в террористических сообществах (205.4 УК РФ) - их членам будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (по прежним нормам - от 5 до 10 лет), и за содействие террористической деятельности (205.1 УК РФ) - минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений вырос до 7 лет (ранее от 5 до 15 лет).
https://ria.ru/20230428/diversiya-1868476156.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_20:0:2457:1828_1920x0_80_0_0_9005b4f40d7851f6f23be095fbd99bcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии и терроризм
Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм, соответствующий документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
За диверсии предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы (прежде было до 15 лет). Кроме того, усиливается ответственность по ряду "антитеррористических" статей УК - ужесточается ответственность за международный терроризм, предлагается наказывать по статье от 12 лет лишения свободы (прежде от 10). Ужесточается ответственность и по статье 205 УК РФ "Террористический акт" - максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы (прежде - 15 лет).
Ужесточается наказание и за участие в террористических сообществах (205.4 УК РФ) - их членам будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (по прежним нормам - от 5 до 10 лет), и за содействие террористической деятельности (205.1 УК РФ) - минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений вырос до 7 лет (ранее от 5 до 15 лет).
ФСБ задержала подростка, готовившего диверсию в Калужской области