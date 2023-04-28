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Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии и терроризм - РИА Новости, 28.04.2023
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16:05 28.04.2023 (обновлено: 16:07 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/zakon-1868502429.html
Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии и терроризм
Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии и терроризм - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии и терроризм
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:05
2023-04-28T16:07
владимир путин
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.За диверсии предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы (прежде было до 15 лет). Кроме того, усиливается ответственность по ряду "антитеррористических" статей УК - ужесточается ответственность за международный терроризм, предлагается наказывать по статье от 12 лет лишения свободы (прежде от 10). Ужесточается ответственность и по статье 205 УК РФ "Террористический акт" - максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы (прежде - 15 лет).Ужесточается наказание и за участие в террористических сообществах (205.4 УК РФ) - их членам будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (по прежним нормам - от 5 до 10 лет), и за содействие террористической деятельности (205.1 УК РФ) - минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений вырос до 7 лет (ранее от 5 до 15 лет).
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за диверсии и терроризм

Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
За диверсии предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы (прежде было до 15 лет). Кроме того, усиливается ответственность по ряду "антитеррористических" статей УК - ужесточается ответственность за международный терроризм, предлагается наказывать по статье от 12 лет лишения свободы (прежде от 10). Ужесточается ответственность и по статье 205 УК РФ "Террористический акт" - максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы (прежде - 15 лет).
Ужесточается наказание и за участие в террористических сообществах (205.4 УК РФ) - их членам будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (по прежним нормам - от 5 до 10 лет), и за содействие террористической деятельности (205.1 УК РФ) - минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений вырос до 7 лет (ранее от 5 до 15 лет).
Задержание сотрудниками ФСБ Российской Федерации гражданина России, планировавшего совершить диверсионно-террористический акт на объекте энергосистемы в Калужской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
ФСБ задержала подростка, готовившего диверсию в Калужской области
Вчера, 14:48
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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