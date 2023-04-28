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Экс-министра соцполитики Нижегородской области обвинили в получении взятки
Экс-министра соцполитики Нижегородской области обвинили в получении взятки - РИА Новости, 28.04.2023
Экс-министра соцполитики Нижегородской области обвинили в получении взятки
Бывшего министра соцполитики Нижегородской области поместили под домашний арест по обвинению во взятке стройматериалами на сумму 1,4 миллиона рублей от... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:32
2023-04-28T15:32
2023-04-28T15:32
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Бывшего министра соцполитики Нижегородской области поместили под домашний арест по обвинению во взятке стройматериалами на сумму 1,4 миллиона рублей от директора детдома, сообщает региональное следственное правление СК РФ. По версии следствия, с августа 2022 по апрель 2023 года чиновница получила от директора детского дома за общее покровительство по службе взятку в виде имущества – строительных материалов для строительства дома, а также в виде оказания услуг имущественного характера – выполнения ремонта в квартире. Всего сумма взятки превысила 1,4 миллиона рублей. "Подозреваемая задержана. Ей предъявлено обвинение, которое она признала. В отношении обвиняемой избран домашний арест", - говорится в сообщении. Противоправные действия выявлены оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). С занимаемой должности она уволена. В релизе не называется фамилия экс-чиновницы, но в указанный период место главы нижегородского министерства соцполитики занимала Наталья Исаева, оставившая пост в конце апреля. Ранее Исаева была министром семейной политики Ульяновской области.
https://ria.ru/20230427/vzyatka-1868012645.html
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происшествия, нижегородская область, ульяновская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Ульяновская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-министра соцполитики Нижегородской области обвинили в получении взятки
В Нижегородской области экс-министра соцполитики обвинили во взятках от директора детдома