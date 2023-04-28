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В Нижегородской области экс-полицейские получили семь лет колонии за взятку
В Нижегородской области экс-полицейские получили семь лет колонии за взятку - РИА Новости, 28.04.2023
В Нижегородской области экс-полицейские получили семь лет колонии за взятку
Бывший заместитель начальника полиции по оперативной работе в нижегородском Навашине и бывший оперуполномоченный этого же подразделения осуждены на сроки 7 лет... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T14:28
2023-04-28T14:28
2023-04-28T14:28
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Бывший заместитель начальника полиции по оперативной работе в нижегородском Навашине и бывший оперуполномоченный этого же подразделения осуждены на сроки 7 лет 10 месяцев и 7 лет 3 месяца в колонии строгого режима за вымогательство взятки у предпринимателя, сообщает региональное следственное правление СК РФ. Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года сотрудники полиции выявили нарушения в действиях индивидуального предпринимателя в сфере оборота цветного и черного металла. После этого они стали вымогать у нарушителя взятку за не привлечение его к административной ответственности. Днем 25 марта 2022 года оперуполномоченный получил от предпринимателя взятку в сумме 150 тысяч рублей и передал деньги сообщнику. В тот же день они были задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц, с вымогательством). В ходе предварительного расследования бывший замначальника отдела полиции, который признал вину частично, был заключен под стражу, его бывший подчиненный, признавший вину в полном объеме, был отправлен под домашний арест. "Приговором суда бывшему заместителю начальника отдела полиции назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы, его подчиненному – 7 лет 3 месяца лишения свободы, обоим – с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Нижегородская область
В Нижегородской области экс-полицейские получили семь лет колонии за взятку
Суд приговорил двух нижегородских экс-полицейских к более семи годам колонии за взятку
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости.
Бывший заместитель начальника полиции по оперативной работе в нижегородском Навашине и бывший оперуполномоченный этого же подразделения осуждены на сроки 7 лет 10 месяцев и 7 лет 3 месяца в колонии строгого режима за вымогательство взятки у предпринимателя, сообщает региональное следственное правление СК РФ
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Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года сотрудники полиции выявили нарушения в действиях индивидуального предпринимателя в сфере оборота цветного и черного металла. После этого они стали вымогать у нарушителя взятку за не привлечение его к административной ответственности. Днем 25 марта 2022 года оперуполномоченный получил от предпринимателя взятку в сумме 150 тысяч рублей и передал деньги сообщнику.
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В тот же день они были задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц, с вымогательством). В ходе предварительного расследования бывший замначальника отдела полиции, который признал вину частично, был заключен под стражу, его бывший подчиненный, признавший вину в полном объеме, был отправлен под домашний арест.
"Приговором суда бывшему заместителю начальника отдела полиции назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы, его подчиненному – 7 лет 3 месяца лишения свободы, обоим – с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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