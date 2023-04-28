https://ria.ru/20230428/vzyatka-1868470347.html

В Нижегородской области экс-полицейские получили семь лет колонии за взятку

В Нижегородской области экс-полицейские получили семь лет колонии за взятку - РИА Новости, 28.04.2023

В Нижегородской области экс-полицейские получили семь лет колонии за взятку

Бывший заместитель начальника полиции по оперативной работе в нижегородском Навашине и бывший оперуполномоченный этого же подразделения осуждены на сроки 7 лет... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T14:28

2023-04-28T14:28

2023-04-28T14:28

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Бывший заместитель начальника полиции по оперативной работе в нижегородском Навашине и бывший оперуполномоченный этого же подразделения осуждены на сроки 7 лет 10 месяцев и 7 лет 3 месяца в колонии строгого режима за вымогательство взятки у предпринимателя, сообщает региональное следственное правление СК РФ. Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года сотрудники полиции выявили нарушения в действиях индивидуального предпринимателя в сфере оборота цветного и черного металла. После этого они стали вымогать у нарушителя взятку за не привлечение его к административной ответственности. Днем 25 марта 2022 года оперуполномоченный получил от предпринимателя взятку в сумме 150 тысяч рублей и передал деньги сообщнику. В тот же день они были задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц, с вымогательством). В ходе предварительного расследования бывший замначальника отдела полиции, который признал вину частично, был заключен под стражу, его бывший подчиненный, признавший вину в полном объеме, был отправлен под домашний арест. "Приговором суда бывшему заместителю начальника отдела полиции назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы, его подчиненному – 7 лет 3 месяца лишения свободы, обоим – с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20230427/vzyatka-1868012645.html

https://ria.ru/20230421/sbu-1866997267.html

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область