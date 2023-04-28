https://ria.ru/20230428/vypuskniki-1868565177.html
Кравцов назвал рекомендуемые даты последних звонков и школьных выпускных
Кравцов назвал рекомендуемые даты последних звонков и школьных выпускных - РИА Новости, 28.04.2023
Кравцов назвал рекомендуемые даты последних звонков и школьных выпускных
Министр просвещения России Сергей Кравцов порекомендовал провести последние звонки в школах 23-24 мая, а выпускные - 23-24 июня, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:47
2023-04-28T17:47
2023-04-28T17:47
образование - общество
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов порекомендовал провести последние звонки в школах 23-24 мая, а выпускные - 23-24 июня, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
https://ria.ru/20230413/parusa-1865176813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Образование - Общество, Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Кравцов назвал рекомендуемые даты последних звонков и школьных выпускных
Кравцов: последние звонки в школах пройдут 23-24 мая, а выпускные 23-24 июня