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Кравцов назвал рекомендуемые даты последних звонков и школьных выпускных - РИА Новости, 28.04.2023
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17:47 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/vypuskniki-1868565177.html
Кравцов назвал рекомендуемые даты последних звонков и школьных выпускных
Кравцов назвал рекомендуемые даты последних звонков и школьных выпускных - РИА Новости, 28.04.2023
Кравцов назвал рекомендуемые даты последних звонков и школьных выпускных
Министр просвещения России Сергей Кравцов порекомендовал провести последние звонки в школах 23-24 мая, а выпускные - 23-24 июня, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:47
2023-04-28T17:47
образование - общество
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов порекомендовал провести последние звонки в школах 23-24 мая, а выпускные - 23-24 июня, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
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образование - общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Образование - Общество, Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Кравцов назвал рекомендуемые даты последних звонков и школьных выпускных

Кравцов: последние звонки в школах пройдут 23-24 мая, а выпускные 23-24 июня

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВыпускники во время последнего звонка
Выпускники во время последнего звонка - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Выпускники во время последнего звонка. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов порекомендовал провести последние звонки в школах 23-24 мая, а выпускные - 23-24 июня, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
«
"Подходит к завершению учебный год, и мы приняли решение, что 22–23 мая в школах пройдут последние звонки, а 23–24 июня пройдут выпускные", - сказал глава министерства Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
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Образование - ОбществоРоссияСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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