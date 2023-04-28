https://ria.ru/20230428/vuchich-1868551339.html

Вучич заявил, что его рано хоронить

Вучич заявил, что его рано хоронить - РИА Новости, 28.04.2023

Вучич заявил, что его рано хоронить

Президент Сербии Александр Вучич на фоне сообщений об ухудшении здоровья заявил, что в случае серьезных проблем об этом будет сообщено официально и что его рано РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:18

2023-04-28T17:18

2023-04-28T17:33

в мире

александр вучич

сербия

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БЕЛГРАД, 28 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на фоне сообщений об ухудшении здоровья заявил, что в случае серьезных проблем об этом будет сообщено официально и что его рано хоронить.Сербский новостной портал B92 сообщил в ночь на пятницу, что президент Сербии Вучич экстренно госпитализирован. Утром в пятницу Вучич заявил Sputnik Сербия, что сообщения об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности.Около 12.00 (13.00 мск) Вучич согласно официально обнародованной накануне программе поездки начал посещение Заечарского округа с города Сокобаня и продолжил его в городе Княжевац.

https://ria.ru/20230428/serbiya-1868455988.html

сербия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, александр вучич, сербия