https://ria.ru/20230428/vuchich-1868551339.html
Вучич заявил, что его рано хоронить
Вучич заявил, что его рано хоронить - РИА Новости, 28.04.2023
Вучич заявил, что его рано хоронить
Президент Сербии Александр Вучич на фоне сообщений об ухудшении здоровья заявил, что в случае серьезных проблем об этом будет сообщено официально и что его рано РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:18
2023-04-28T17:18
2023-04-28T17:33
в мире
александр вучич
сербия
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БЕЛГРАД, 28 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на фоне сообщений об ухудшении здоровья заявил, что в случае серьезных проблем об этом будет сообщено официально и что его рано хоронить.Сербский новостной портал B92 сообщил в ночь на пятницу, что президент Сербии Вучич экстренно госпитализирован. Утром в пятницу Вучич заявил Sputnik Сербия, что сообщения об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности.Около 12.00 (13.00 мск) Вучич согласно официально обнародованной накануне программе поездки начал посещение Заечарского округа с города Сокобаня и продолжил его в городе Княжевац.
https://ria.ru/20230428/serbiya-1868455988.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр вучич, сербия
В мире, Александр Вучич, Сербия
Вучич заявил, что его рано хоронить
Президент Сербии Вучич после сообщений об ухудшении здоровья заявил, что его рано хоронить
БЕЛГРАД, 28 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на фоне сообщений об ухудшении здоровья заявил, что в случае серьезных проблем об этом будет сообщено официально и что его рано хоронить.
Сербский новостной портал B92 сообщил в ночь на пятницу, что президент Сербии Вучич экстренно госпитализирован. Утром в пятницу Вучич заявил Sputnik Сербия, что сообщения об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности.
Около 12.00 (13.00 мск) Вучич согласно официально обнародованной накануне программе поездки начал посещение Заечарского округа с города Сокобаня и продолжил его в городе Княжевац.
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"Что касается разговоров о состоянии моего здоровья, когда посчитаю, что что-то необходимо и важно, будет сообщение из моего кабинета об этом. Я не в расцвете молодости, чтобы скакать здесь или играть в баскетбол, но я и не для кладбищенской земли завтра утром. Не понимаю этих людей", - прокомментировал Вучич журналистам сообщения об ухудшении здоровья.
Вучич пообещал военный нейтралитет Сербии на время своих полномочий