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ВТБ: доля инвестиций в сбережениях граждан будет расти - РИА Новости, 28.04.2023
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12:11 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/vtb-1868411234.html
ВТБ: доля инвестиций в сбережениях граждан будет расти
ВТБ: доля инвестиций в сбережениях граждан будет расти - РИА Новости, 28.04.2023
ВТБ: доля инвестиций в сбережениях граждан будет расти
По оценкам ВТБ, доля инвестиций в сбережениях граждан вырастет с 10% в 2022 году до 16% - в 2026 году, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на руководителя... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:11
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втб
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. По оценкам ВТБ, доля инвестиций в сбережениях граждан вырастет с 10% в 2022 году до 16% - в 2026 году, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Яцкова."Устойчивая тенденция на рост сбережений россиян будет сохраняться, а доля инвестиций в сбережениях расти: по оценкам ВТБ, с 10% в 2022 году до 11% в 2023 и 16% - в 2026 году", - сказал Яцков на заседании Консультационного совета акционеров.По его словам, ВТБ намерен фокусироваться на сохранении и увеличении доли рынка в рублёвых активах."Вслед за рыночными тенденциями департамент брокерского обслуживания ВТБ намерен фокусироваться на сохранении и увеличении доли рынка в рублёвых активах. Их объем на конец года составил около 900 миллиардов рублей. Росту, в частности, будет способствовать улучшение цифрового клиентского пути в приложении "ВТБ Мои Инвестиции" и расширение предлагаемых продуктов и услуг", - отметил Яцков.По данным банка, общее количество клиентов на брокерском обслуживании в ВТБ на 1 марта 2023 года достигло почти 2,6 миллиона человек против 2,44 миллиона на начало года, а количество активных пользователей приложения в месяц составляет 350 тысяч человек.Одной из задач ВТБ видит повышение уровня образования инвесторов, для чего в "ВТБ Мои Инвестиции" запущена Школа инвестора. Эта же задача стоит и перед недавно созданной Ассоциации розничных инвесторов, с которой департамент брокерского обслуживания ВТБ готов сотрудничать, отмечается в сообщении банка.
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россия, втб
Россия, ВТБ

ВТБ: доля инвестиций в сбережениях граждан будет расти

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. По оценкам ВТБ, доля инвестиций в сбережениях граждан вырастет с 10% в 2022 году до 16% - в 2026 году, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Яцкова.
"Устойчивая тенденция на рост сбережений россиян будет сохраняться, а доля инвестиций в сбережениях расти: по оценкам ВТБ, с 10% в 2022 году до 11% в 2023 и 16% - в 2026 году", - сказал Яцков на заседании Консультационного совета акционеров.
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По его словам, ВТБ намерен фокусироваться на сохранении и увеличении доли рынка в рублёвых активах.
"Вслед за рыночными тенденциями департамент брокерского обслуживания ВТБ намерен фокусироваться на сохранении и увеличении доли рынка в рублёвых активах. Их объем на конец года составил около 900 миллиардов рублей. Росту, в частности, будет способствовать улучшение цифрового клиентского пути в приложении "ВТБ Мои Инвестиции" и расширение предлагаемых продуктов и услуг", - отметил Яцков.
По данным банка, общее количество клиентов на брокерском обслуживании в ВТБ на 1 марта 2023 года достигло почти 2,6 миллиона человек против 2,44 миллиона на начало года, а количество активных пользователей приложения в месяц составляет 350 тысяч человек.
Одной из задач ВТБ видит повышение уровня образования инвесторов, для чего в "ВТБ Мои Инвестиции" запущена Школа инвестора. Эта же задача стоит и перед недавно созданной Ассоциации розничных инвесторов, с которой департамент брокерского обслуживания ВТБ готов сотрудничать, отмечается в сообщении банка.
 
РоссияВТБ
 
 
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