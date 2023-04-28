https://ria.ru/20230428/vtb-1868411234.html

ВТБ: доля инвестиций в сбережениях граждан будет расти

ВТБ: доля инвестиций в сбережениях граждан будет расти - РИА Новости, 28.04.2023

ВТБ: доля инвестиций в сбережениях граждан будет расти

По оценкам ВТБ, доля инвестиций в сбережениях граждан вырастет с 10% в 2022 году до 16% - в 2026 году, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на руководителя... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:11

2023-04-28T12:11

2023-04-28T12:11

россия

втб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568920102_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4159b1a5e04cab3812ff18c9e612adc1.jpg

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. По оценкам ВТБ, доля инвестиций в сбережениях граждан вырастет с 10% в 2022 году до 16% - в 2026 году, сообщает пресс-служба банка со ссылкой на руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрея Яцкова."Устойчивая тенденция на рост сбережений россиян будет сохраняться, а доля инвестиций в сбережениях расти: по оценкам ВТБ, с 10% в 2022 году до 11% в 2023 и 16% - в 2026 году", - сказал Яцков на заседании Консультационного совета акционеров.По его словам, ВТБ намерен фокусироваться на сохранении и увеличении доли рынка в рублёвых активах."Вслед за рыночными тенденциями департамент брокерского обслуживания ВТБ намерен фокусироваться на сохранении и увеличении доли рынка в рублёвых активах. Их объем на конец года составил около 900 миллиардов рублей. Росту, в частности, будет способствовать улучшение цифрового клиентского пути в приложении "ВТБ Мои Инвестиции" и расширение предлагаемых продуктов и услуг", - отметил Яцков.По данным банка, общее количество клиентов на брокерском обслуживании в ВТБ на 1 марта 2023 года достигло почти 2,6 миллиона человек против 2,44 миллиона на начало года, а количество активных пользователей приложения в месяц составляет 350 тысяч человек.Одной из задач ВТБ видит повышение уровня образования инвесторов, для чего в "ВТБ Мои Инвестиции" запущена Школа инвестора. Эта же задача стоит и перед недавно созданной Ассоциации розничных инвесторов, с которой департамент брокерского обслуживания ВТБ готов сотрудничать, отмечается в сообщении банка.

https://ria.ru/20230426/vtb-1867780324.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб