https://ria.ru/20230428/vozrast-1868526239.html

Путин подписал закон о предельном возрасте части госслужащих

Путин подписал закон о предельном возрасте части госслужащих - РИА Новости, 28.04.2023

Путин подписал закон о предельном возрасте части госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые повышают предельный возраст ряда госслужащих. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T16:37

2023-04-28T16:37

2023-04-28T18:29

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые повышают предельный возраст ряда госслужащих. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с документом, гражданин, достигший предельного возраста пребывания на гражданской службе, может поступить на гражданскую службу для замещения должности, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются президентом Российской Федерации. При этом с гражданином заключается срочный служебный контракт, а срок гражданской службы считается продленным со дня назначения гражданина на такую должность. Сенаторы уточняли, что в настоящее время в соответствии с законодательством, предельный возраст пребывания на гражданской службе – 65 лет. На гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.

https://ria.ru/20230426/bayden-1867756860.html

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россия, владимир путин