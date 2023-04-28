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Путин подписал закон о предельном возрасте части госслужащих - РИА Новости, 28.04.2023
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16:37 28.04.2023 (обновлено: 18:29 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/vozrast-1868526239.html
Путин подписал закон о предельном возрасте части госслужащих
Путин подписал закон о предельном возрасте части госслужащих - РИА Новости, 28.04.2023
Путин подписал закон о предельном возрасте части госслужащих
Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые повышают предельный возраст ряда госслужащих. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T16:37
2023-04-28T18:29
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые повышают предельный возраст ряда госслужащих. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с документом, гражданин, достигший предельного возраста пребывания на гражданской службе, может поступить на гражданскую службу для замещения должности, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются президентом Российской Федерации. При этом с гражданином заключается срочный служебный контракт, а срок гражданской службы считается продленным со дня назначения гражданина на такую должность. Сенаторы уточняли, что в настоящее время в соответствии с законодательством, предельный возраст пребывания на гражданской службе – 65 лет. На гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о предельном возрасте части госслужащих

Путин подписал закон о повышении предельного возраста части госслужащих

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые повышают предельный возраст ряда госслужащих.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с документом, гражданин, достигший предельного возраста пребывания на гражданской службе, может поступить на гражданскую службу для замещения должности, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются президентом Российской Федерации.
При этом с гражданином заключается срочный служебный контракт, а срок гражданской службы считается продленным со дня назначения гражданина на такую должность.
Сенаторы уточняли, что в настоящее время в соответствии с законодательством, предельный возраст пребывания на гражданской службе – 65 лет. На гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.
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