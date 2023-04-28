https://ria.ru/20230428/vooruzheniya-1868569353.html
Чехия намерена передать Украине технологии производства вооружения
Чехия намерена передать Украине технологии производства вооружения - РИА Новости, 28.04.2023
Чехия намерена передать Украине технологии производства вооружения
Чехия предоставит Украине технологии производства личного вооружения военнослужащих, а в перспективе откроет его частичное или полное изготовление на территории РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:58
2023-04-28T17:58
2023-04-28T18:04
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Чехия предоставит Украине технологии производства личного вооружения военнослужащих, а в перспективе откроет его частичное или полное изготовление на территории этой страны, сказал в пятницу президент Чехии Петр Павел на переговорах в Киеве.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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чехия, украина, в мире
Чехия намерена передать Украине технологии производства вооружения
Президент Павел: Чехия намерена в будущем открыть на Украине производство вооружения
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Чехия предоставит Украине технологии производства личного вооружения военнослужащих, а в перспективе откроет его частичное или полное изготовление на территории этой страны, сказал в пятницу президент Чехии Петр Павел на переговорах в Киеве.
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"Речь идет не только об обмене технологиями, но и трансфере производства, чтобы оно могло полностью или частично осуществляться на Украине", - сказал Павел.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Исследование показало, что чехи недовольны поддержкой Украины