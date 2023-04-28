https://ria.ru/20230428/vooruzheniya-1868569353.html

Чехия намерена передать Украине технологии производства вооружения

Чехия намерена передать Украине технологии производства вооружения - РИА Новости, 28.04.2023

Чехия намерена передать Украине технологии производства вооружения

Чехия предоставит Украине технологии производства личного вооружения военнослужащих, а в перспективе откроет его частичное или полное изготовление на территории РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:58

2023-04-28T17:58

2023-04-28T18:04

чехия

украина

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Чехия предоставит Украине технологии производства личного вооружения военнослужащих, а в перспективе откроет его частичное или полное изготовление на территории этой страны, сказал в пятницу президент Чехии Петр Павел на переговорах в Киеве.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230428/chekhiya-1868520030.html

чехия

украина

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чехия, украина, в мире