https://ria.ru/20230428/volodin-1868612553.html

Володин посетит с официальным визитом Кубу

Володин посетит с официальным визитом Кубу - РИА Новости, 28.04.2023

Володин посетит с официальным визитом Кубу

Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным посетит Кубу с официальным визитом 29 апреля, сообщает пресс-служба ГД. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T20:53

2023-04-28T20:53

2023-04-28T20:53

политика

куба

гавана

вячеслав володин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным посетит Кубу с официальным визитом 29 апреля, сообщает пресс-служба ГД. "Двадцать девятого апреля состоится официальный визит делегации Государственной думы во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в Республику Куба", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, в Гаване пройдет первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба. Уточняется, что депутаты обсудят законодательное обеспечение в сфере экономики, энергетики, образования, туризма.

https://ria.ru/20230421/kuba-1866781445.html

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политика, куба, гавана, вячеслав володин, госдума рф