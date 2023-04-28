https://ria.ru/20230428/volodin-1868612553.html
Володин посетит с официальным визитом Кубу
Володин посетит с официальным визитом Кубу - РИА Новости, 28.04.2023
Володин посетит с официальным визитом Кубу
Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным посетит Кубу с официальным визитом 29 апреля, сообщает пресс-служба ГД. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T20:53
2023-04-28T20:53
2023-04-28T20:53
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным посетит Кубу с официальным визитом 29 апреля, сообщает пресс-служба ГД. "Двадцать девятого апреля состоится официальный визит делегации Государственной думы во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в Республику Куба", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, в Гаване пройдет первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба. Уточняется, что депутаты обсудят законодательное обеспечение в сфере экономики, энергетики, образования, туризма.
https://ria.ru/20230421/kuba-1866781445.html
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политика, куба, гавана, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Куба, Гавана, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин посетит с официальным визитом Кубу
Делегация Госдумы во главе с Володиным посетит Кубу с официальным визитом 29 апреля
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным посетит Кубу с официальным визитом 29 апреля, сообщает пресс-служба ГД.
"Двадцать девятого апреля состоится официальный визит делегации Государственной думы во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в Республику Куба", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в Гаване
пройдет первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба.
Уточняется, что депутаты обсудят законодательное обеспечение в сфере экономики, энергетики, образования, туризма.
МИД Кубы заявил об укреплении связей с Россией