https://ria.ru/20230428/vnukovo-1868557197.html

Аэропорт Внуково перешел на российскую систему регистрации пассажиров

Аэропорт Внуково перешел на российскую систему регистрации пассажиров - РИА Новости, 28.04.2023

Аэропорт Внуково перешел на российскую систему регистрации пассажиров

Московский аэропорт "Внуково" с 3 апреля перешел на российскую систему регистрации пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T17:27

2023-04-28T17:27

2023-04-28T18:59

технологии

внуково (аэропорт)

россия

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" с 3 апреля перешел на российскую систему регистрации пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Мы перешли на отечественную платформу Zamar CUPPS (UDPS) с 3 апреля 2023. Подготовка к переходу велась с лета 2022 года", - сказали в пресс-службе аэропорта, комментируя вопрос о переходе на отечественную платформу регистрации пассажиров. "Замар" - российская компания, занимается технологиями и специализированными сервисами по обработке данных и оформлению пассажиров для авиаотрасли.

https://ria.ru/20230427/prizemlenie-1867983358.html

россия

московская область (подмосковье)

москва

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технологии, внуково (аэропорт), россия, московская область (подмосковье), москва