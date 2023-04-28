Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Внуково перешел на российскую систему регистрации пассажиров - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 28.04.2023 (обновлено: 18:59 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/vnukovo-1868557197.html
Аэропорт Внуково перешел на российскую систему регистрации пассажиров
Аэропорт Внуково перешел на российскую систему регистрации пассажиров - РИА Новости, 28.04.2023
Аэропорт Внуково перешел на российскую систему регистрации пассажиров
Московский аэропорт "Внуково" с 3 апреля перешел на российскую систему регистрации пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T17:27
2023-04-28T18:59
технологии
внуково (аэропорт)
россия
московская область (подмосковье)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840425023_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_792e9a9e8c6d74a6f03ad4b658c2e608.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" с 3 апреля перешел на российскую систему регистрации пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Мы перешли на отечественную платформу Zamar CUPPS (UDPS) с 3 апреля 2023. Подготовка к переходу велась с лета 2022 года", - сказали в пресс-службе аэропорта, комментируя вопрос о переходе на отечественную платформу регистрации пассажиров. "Замар" - российская компания, занимается технологиями и специализированными сервисами по обработке данных и оформлению пассажиров для авиаотрасли.
https://ria.ru/20230427/prizemlenie-1867983358.html
россия
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840425023_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2a167f30fc4d522a68a5f28579e9a6ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, внуково (аэропорт), россия, московская область (подмосковье), москва
Технологии, Внуково (аэропорт), Россия, Московская область (Подмосковье), Москва
Аэропорт Внуково перешел на российскую систему регистрации пассажиров

Аэропорт Внуково перешел на российскую систему регистрации пассажиров Zamar CUPPS (UDPS)

© РИА Новости / Мария СеливановаАэропорт Внуково. Стойка регистрации.
Аэропорт Внуково. Стойка регистрации. - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Аэропорт Внуково. Стойка регистрации.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Московский аэропорт "Внуково" с 3 апреля перешел на российскую систему регистрации пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Мы перешли на отечественную платформу Zamar CUPPS (UDPS) с 3 апреля 2023. Подготовка к переходу велась с лета 2022 года", - сказали в пресс-службе аэропорта, комментируя вопрос о переходе на отечественную платформу регистрации пассажиров.
"Замар" - российская компания, занимается технологиями и специализированными сервисами по обработке данных и оформлению пассажиров для авиаотрасли.
Пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Россия организовала Западу "жесткое приземление"
27 апреля, 08:00
 
ТехнологииВнуково (аэропорт)РоссияМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала