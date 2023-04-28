https://ria.ru/20230428/vinnitsa-1868413794.html

В Виннице проголосовали за разрыв договоров аренды с храмами УПЦ

В Виннице проголосовали за разрыв договоров аренды с храмами УПЦ - РИА Новости, 28.04.2023

В Виннице проголосовали за разрыв договоров аренды с храмами УПЦ

Винницкий областной совет проголосовал за разрыв договоров аренды с храмами канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передает агентство УНИАН. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:18

2023-04-28T12:18

2023-04-28T12:18

религия

россия

украина

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Винницкий областной совет проголосовал за разрыв договоров аренды с храмами канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передает агентство УНИАН. "Винницкий облсовет проголосовал за разрыв договоров аренды с храмами УПЦ, расположенными на территории области", - говорится в сообщении агентства в телеграм-канале. Уточняется, что депутаты также обратились в областную администрацию с просьбой "об инвентаризации земель, которыми пользуется УПЦ". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230427/upts-1868127157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, ситуация вокруг упц