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В Виннице проголосовали за разрыв договоров аренды с храмами УПЦ - РИА Новости, 28.04.2023
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Религия
 
12:18 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/vinnitsa-1868413794.html
В Виннице проголосовали за разрыв договоров аренды с храмами УПЦ
В Виннице проголосовали за разрыв договоров аренды с храмами УПЦ - РИА Новости, 28.04.2023
В Виннице проголосовали за разрыв договоров аренды с храмами УПЦ
Винницкий областной совет проголосовал за разрыв договоров аренды с храмами канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передает агентство УНИАН. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:18
2023-04-28T12:18
религия
россия
украина
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Винницкий областной совет проголосовал за разрыв договоров аренды с храмами канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передает агентство УНИАН. "Винницкий облсовет проголосовал за разрыв договоров аренды с храмами УПЦ, расположенными на территории области", - говорится в сообщении агентства в телеграм-канале. Уточняется, что депутаты также обратились в областную администрацию с просьбой "об инвентаризации земель, которыми пользуется УПЦ". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230427/upts-1868127157.html
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россия, украина, ситуация вокруг упц
Религия, Россия, Украина, Ситуация вокруг УПЦ
В Виннице проголосовали за разрыв договоров аренды с храмами УПЦ

Винницкий облсовет проголосовал за разрыв договоров аренды с храмами канонической УПЦ

© AP Photo / Emilio MorenattiПрохожие на улице в Виннице, Украина
Прохожие на улице в Виннице, Украина - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Прохожие на улице в Виннице, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Винницкий областной совет проголосовал за разрыв договоров аренды с храмами канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передает агентство УНИАН.
"Винницкий облсовет проголосовал за разрыв договоров аренды с храмами УПЦ, расположенными на территории области", - говорится в сообщении агентства в телеграм-канале.
Уточняется, что депутаты также обратились в областную администрацию с просьбой "об инвентаризации земель, которыми пользуется УПЦ".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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