В Виннице проголосовали за разрыв договоров аренды с храмами УПЦ
Винницкий облсовет проголосовал за разрыв договоров аренды с храмами канонической УПЦ
© AP Photo / Emilio MorenattiПрохожие на улице в Виннице, Украина
© AP Photo / Emilio Morenatti
Прохожие на улице в Виннице, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Винницкий областной совет проголосовал за разрыв договоров аренды с храмами канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передает агентство УНИАН.
"Винницкий облсовет проголосовал за разрыв договоров аренды с храмами УПЦ, расположенными на территории области", - говорится в сообщении агентства в телеграм-канале.
Уточняется, что депутаты также обратились в областную администрацию с просьбой "об инвентаризации земель, которыми пользуется УПЦ".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".