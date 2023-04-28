https://ria.ru/20230428/vengriya-1868486401.html

Президент Венгрии призвала папу римского способствовать миру на Украине

Президент Венгрии призвала папу римского способствовать миру на Украине - РИА Новости, 28.04.2023

Президент Венгрии призвала папу римского способствовать миру на Украине

Президент Венгрии Каталин Новак в ходе апостольского визита папы Римского Франциска в Будапешт призвала понтифика способствовать мирному урегулированию на... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:18

2023-04-28T15:18

2023-04-28T15:18

венгрия

будапешт

каталин новак

виктор орбан

украина

франциск (хорхе марио бергольо)

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БУДАПЕШТ, 28 апр - РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак в ходе апостольского визита папы Римского Франциска в Будапешт призвала понтифика способствовать мирному урегулированию на Украине. "Святой отец, венгры и миллионы людей по всему миру видят в вас человека мира, который может говорить с Киевом и Москвой, Вашингтоном, Брюсселем и Будапештом и всеми, без кого невозможен мир. Мы здесь, в Будапеште, просим вас лично действовать во имя скорейшего наступления справедливого мира", - сказала Новак в ходе выступления перед понтификом и венгерскими государственными и церковными деятелями в президентской резиденции. В течение трехдневного визита папа Римский проведет встречи с Новак, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, венгерскими государственными и церковными деятелями, бедняками и беженцами, венгерской молодежью, представителями университетов и культурными деятелями, а также отслужит мессу на площади перед венгерским парламентом в воскресенье утром. Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом, ранее заявил РИА Новости, что папа Римский Франциск на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в четверг говорил о необходимости начала мирных переговоров без постановки условий, при этом понтифик видит "переговорный мост" в премьере Венгрии Викторе Орбане. Орбан ранее заявил, что настоящее время в Европе только Будапешт и Ватикан выступают против эскалации конфликта на Украине, остальные страны, например, Германия, не смогли сопротивляться внешнему давлению и перешли в "военный лагерь". По словам Сийярто, большинство стран мира не разделяют "военный психоз" Европы и хотели бы наступления мира на Украине, которого невозможно достичь санкциями и поставками оружия. Посещение Будапешта папой Франциском стало четвертым официальным папским визитом в Венгрию: ранее он присутствовал на 52-м Международном евхаристическом конгрессе в 2021 году, а до него страну дважды - в 1991 и 1996 годах - посещал папа Иоанн Павел Второй.

https://ria.ru/20230427/vengriya-1868215584.html

https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867357829.html

венгрия

будапешт

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

венгрия, будапешт, каталин новак, виктор орбан, украина, франциск (хорхе марио бергольо)