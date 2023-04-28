Президент Венгрии призвала папу римского способствовать миру на Украине
Президент Венгрии призвала папу римского способствовать мирному урегулированию на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Венгрии Каталин Новак
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Венгрии Каталин Новак. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 28 апр - РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак в ходе апостольского визита папы Римского Франциска в Будапешт призвала понтифика способствовать мирному урегулированию на Украине.
"Святой отец, венгры и миллионы людей по всему миру видят в вас человека мира, который может говорить с Киевом и Москвой, Вашингтоном, Брюсселем и Будапештом и всеми, без кого невозможен мир. Мы здесь, в Будапеште, просим вас лично действовать во имя скорейшего наступления справедливого мира", - сказала Новак в ходе выступления перед понтификом и венгерскими государственными и церковными деятелями в президентской резиденции.
В течение трехдневного визита папа Римский проведет встречи с Новак, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, венгерскими государственными и церковными деятелями, бедняками и беженцами, венгерской молодежью, представителями университетов и культурными деятелями, а также отслужит мессу на площади перед венгерским парламентом в воскресенье утром.
Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом, ранее заявил РИА Новости, что папа Римский Франциск на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в четверг говорил о необходимости начала мирных переговоров без постановки условий, при этом понтифик видит "переговорный мост" в премьере Венгрии Викторе Орбане.
Орбан ранее заявил, что настоящее время в Европе только Будапешт и Ватикан выступают против эскалации конфликта на Украине, остальные страны, например, Германия, не смогли сопротивляться внешнему давлению и перешли в "военный лагерь". По словам Сийярто, большинство стран мира не разделяют "военный психоз" Европы и хотели бы наступления мира на Украине, которого невозможно достичь санкциями и поставками оружия.
Посещение Будапешта папой Франциском стало четвертым официальным папским визитом в Венгрию: ранее он присутствовал на 52-м Международном евхаристическом конгрессе в 2021 году, а до него страну дважды - в 1991 и 1996 годах - посещал папа Иоанн Павел Второй.