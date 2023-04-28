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Президент Венгрии призвала папу римского способствовать миру на Украине - РИА Новости, 28.04.2023
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15:18 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/vengriya-1868486401.html
Президент Венгрии призвала папу римского способствовать миру на Украине
Президент Венгрии призвала папу римского способствовать миру на Украине - РИА Новости, 28.04.2023
Президент Венгрии призвала папу римского способствовать миру на Украине
Президент Венгрии Каталин Новак в ходе апостольского визита папы Римского Франциска в Будапешт призвала понтифика способствовать мирному урегулированию на... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:18
2023-04-28T15:18
венгрия
будапешт
каталин новак
виктор орбан
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
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БУДАПЕШТ, 28 апр - РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак в ходе апостольского визита папы Римского Франциска в Будапешт призвала понтифика способствовать мирному урегулированию на Украине. "Святой отец, венгры и миллионы людей по всему миру видят в вас человека мира, который может говорить с Киевом и Москвой, Вашингтоном, Брюсселем и Будапештом и всеми, без кого невозможен мир. Мы здесь, в Будапеште, просим вас лично действовать во имя скорейшего наступления справедливого мира", - сказала Новак в ходе выступления перед понтификом и венгерскими государственными и церковными деятелями в президентской резиденции. В течение трехдневного визита папа Римский проведет встречи с Новак, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, венгерскими государственными и церковными деятелями, бедняками и беженцами, венгерской молодежью, представителями университетов и культурными деятелями, а также отслужит мессу на площади перед венгерским парламентом в воскресенье утром. Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом, ранее заявил РИА Новости, что папа Римский Франциск на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в четверг говорил о необходимости начала мирных переговоров без постановки условий, при этом понтифик видит "переговорный мост" в премьере Венгрии Викторе Орбане. Орбан ранее заявил, что настоящее время в Европе только Будапешт и Ватикан выступают против эскалации конфликта на Украине, остальные страны, например, Германия, не смогли сопротивляться внешнему давлению и перешли в "военный лагерь". По словам Сийярто, большинство стран мира не разделяют "военный психоз" Европы и хотели бы наступления мира на Украине, которого невозможно достичь санкциями и поставками оружия. Посещение Будапешта папой Франциском стало четвертым официальным папским визитом в Венгрию: ранее он присутствовал на 52-м Международном евхаристическом конгрессе в 2021 году, а до него страну дважды - в 1991 и 1996 годах - посещал папа Иоанн Павел Второй.
https://ria.ru/20230427/vengriya-1868215584.html
https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867357829.html
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венгрия, будапешт, каталин новак, виктор орбан, украина, франциск (хорхе марио бергольо)
Венгрия, Будапешт, Каталин Новак, Виктор Орбан, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Президент Венгрии призвала папу римского способствовать миру на Украине

Президент Венгрии призвала папу римского способствовать мирному урегулированию на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Венгрии Каталин Новак
Президент Венгрии Каталин Новак - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Венгрии Каталин Новак. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 28 апр - РИА Новости. Президент Венгрии Каталин Новак в ходе апостольского визита папы Римского Франциска в Будапешт призвала понтифика способствовать мирному урегулированию на Украине.
"Святой отец, венгры и миллионы людей по всему миру видят в вас человека мира, который может говорить с Киевом и Москвой, Вашингтоном, Брюсселем и Будапештом и всеми, без кого невозможен мир. Мы здесь, в Будапеште, просим вас лично действовать во имя скорейшего наступления справедливого мира", - сказала Новак в ходе выступления перед понтификом и венгерскими государственными и церковными деятелями в президентской резиденции.
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
Правительство Венгрии представит пакет реформ для разблокировки активов ЕС
27 апреля, 17:14
В течение трехдневного визита папа Римский проведет встречи с Новак, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, венгерскими государственными и церковными деятелями, бедняками и беженцами, венгерской молодежью, представителями университетов и культурными деятелями, а также отслужит мессу на площади перед венгерским парламентом в воскресенье утром.
Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом, ранее заявил РИА Новости, что папа Римский Франциск на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в четверг говорил о необходимости начала мирных переговоров без постановки условий, при этом понтифик видит "переговорный мост" в премьере Венгрии Викторе Орбане.
Орбан ранее заявил, что настоящее время в Европе только Будапешт и Ватикан выступают против эскалации конфликта на Украине, остальные страны, например, Германия, не смогли сопротивляться внешнему давлению и перешли в "военный лагерь". По словам Сийярто, большинство стран мира не разделяют "военный психоз" Европы и хотели бы наступления мира на Украине, которого невозможно достичь санкциями и поставками оружия.
Посещение Будапешта папой Франциском стало четвертым официальным папским визитом в Венгрию: ранее он присутствовал на 52-м Международном евхаристическом конгрессе в 2021 году, а до него страну дважды - в 1991 и 1996 годах - посещал папа Иоанн Павел Второй.
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24 апреля, 14:41
 
ВенгрияБудапештКаталин НовакВиктор ОрбанУкраинаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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