https://ria.ru/20230428/velikobritaniya-1868611485.html

Беженка с Украины разделась в эфире британского телешоу

Беженка с Украины разделась в эфире британского телешоу - РИА Новости, 28.04.2023

Беженка с Украины разделась в эфире британского телешоу

Беженка с Украины приняла участие в скандальном британском телешоу Naked Attraction, по правилам которого героям необходимо обнажаться друг перед другом. Об... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T20:44

2023-04-28T20:44

2023-04-28T20:44

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в мире

общество

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Беженка с Украины приняла участие в скандальном британском телешоу Naked Attraction, по правилам которого героям необходимо обнажаться друг перед другом. Об этом рассказала газета Bristol Post."Украинская беженка Мария попробует построить романтические отношения в эту среду на телеканале Channel 4, а помогать ей будет ведущая Анна Ричардсон", — говорится в синопсисе выпуска.Как пишет Bristol Post, Мария призналась в студии, что была вынуждена переехать в Великобританию из-за страха за собственную жизнь. По ходу передачи девушка отвергла несколько претендентов на свидание с ней, но в итоге согласилась составить пару одному из участников.По правилам шоу, главный герой должен выбрать, с кем из шести участников он пойдет на свидание после эфира. Кандидаты знакомятся, будучи обнаженными и пытаются разговаривать на личные темы, чтобы лучше узнать друг о друге. Передача выходит с 2016 года, однако постоянно подвергается критике со стороны консервативно настроенных граждан.

https://ria.ru/20230225/bezhenka-1854224975.html

https://ria.ru/20230127/bezhenka-1847745026.html

украина

великобритания

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, великобритания, в мире, общество