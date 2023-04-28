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Беженка с Украины разделась в эфире британского телешоу - РИА Новости, 28.04.2023
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20:44 28.04.2023
https://ria.ru/20230428/velikobritaniya-1868611485.html
Беженка с Украины разделась в эфире британского телешоу
Беженка с Украины разделась в эфире британского телешоу - РИА Новости, 28.04.2023
Беженка с Украины разделась в эфире британского телешоу
Беженка с Украины приняла участие в скандальном британском телешоу Naked Attraction, по правилам которого героям необходимо обнажаться друг перед другом. Об... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T20:44
2023-04-28T20:44
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Беженка с Украины приняла участие в скандальном британском телешоу Naked Attraction, по правилам которого героям необходимо обнажаться друг перед другом. Об этом рассказала газета Bristol Post."Украинская беженка Мария попробует построить романтические отношения в эту среду на телеканале Channel 4, а помогать ей будет ведущая Анна Ричардсон", — говорится в синопсисе выпуска.Как пишет Bristol Post, Мария призналась в студии, что была вынуждена переехать в Великобританию из-за страха за собственную жизнь. По ходу передачи девушка отвергла несколько претендентов на свидание с ней, но в итоге согласилась составить пару одному из участников.По правилам шоу, главный герой должен выбрать, с кем из шести участников он пойдет на свидание после эфира. Кандидаты знакомятся, будучи обнаженными и пытаются разговаривать на личные темы, чтобы лучше узнать друг о друге. Передача выходит с 2016 года, однако постоянно подвергается критике со стороны консервативно настроенных граждан.
https://ria.ru/20230225/bezhenka-1854224975.html
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украина, великобритания, в мире, общество
Украина, Великобритания, В мире, Общество
Беженка с Украины разделась в эфире британского телешоу

Беженка с Украины разделась в эфире британского шоу, на которое пришла в поисках любви

© Fotolia / Peter KimСъемочная камера
Съемочная камера - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Fotolia / Peter Kim
Съемочная камера. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Беженка с Украины приняла участие в скандальном британском телешоу Naked Attraction, по правилам которого героям необходимо обнажаться друг перед другом. Об этом рассказала газета Bristol Post.
"Украинская беженка Мария попробует построить романтические отношения в эту среду на телеканале Channel 4, а помогать ей будет ведущая Анна Ричардсон", — говорится в синопсисе выпуска.
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Как пишет Bristol Post, Мария призналась в студии, что была вынуждена переехать в Великобританию из-за страха за собственную жизнь. По ходу передачи девушка отвергла несколько претендентов на свидание с ней, но в итоге согласилась составить пару одному из участников.
По правилам шоу, главный герой должен выбрать, с кем из шести участников он пойдет на свидание после эфира. Кандидаты знакомятся, будучи обнаженными и пытаются разговаривать на личные темы, чтобы лучше узнать друг о друге. Передача выходит с 2016 года, однако постоянно подвергается критике со стороны консервативно настроенных граждан.
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